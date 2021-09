Las quejas de Unidas Podemos sobre el PSOE y los presupuestos: "Se han acomodado, han descuidado la coalición y la mayoría"

Uno de los puntos que más aleja a los socios es qué hacer en materia fiscal: los ‘morados’ señalan que en las negociaciones internas el PSOE no acepta por el momento ese impuesto del 15% para grandes empresas. Los negociadores de UP también piden reducir el IVA a las peluquerías y eliminar la tasa morada.

Desde Unidas Podemos también ponen énfasis en que varios grupos, como ERC y Bildu, han avisado de que no está garantizado su voto: “Tienen que redoblar la negociación”. Los ‘morados’ hacen este aviso: “No sólo no hay avances sino que parece que su propuesta es no darnos nada”.

En tema de vivienda la negociación está “muy avanzada”, según UP, que explica que está “todo cerrado”, menos la regulación de los alquileres que es “el corazón de la ley”. “Preocupación porque no vamos a cerrar un acuerdo de presupuestos sin que los acuerdos del año pasado estén cumplidos”, inciden. Este mismo martes ha habido una reunión entre miembros socialistas y de UP sobre esta materia y no ha habido avances. Además, los ‘morados’ quieren dotaciones potentes para la ley de Apoyo a las Familias.

En la dirección de Unidas Podemos sostienen que los presupuestos deben servir para consolidar una recuperación justa y consideran que el Gobierno de coalición se juega su reelección en base a las medias que pueda tomar durante este otoño. “Los vemos demasiado tranquilos y acomodados para lo que es una negociación de presupuestos”, se dejan desde el núcleo duro de UP.