“Vladimir, una curiosa expresión. Me imagino lo que puede ser”, ha empezado diciendo el entrenador, en referencia a una expresión que hace unos meses se popularizó mucho en TikTok y que hace referencia a... masturbarse antes de ir a dormir.

“Liberarse y estar en plenitud es bienvenido. Además, no hace falta que se lo diga el míster. Barra libre. Cada uno que haga lo que quiera, siempre y cuando no moleste a los demás. Ningún problema. Todo lo contrario. Felicidad es lo que buscamos aquí”, ha finalizado Luis Enrique en un corte del vídeo que acumula en pocas horas cerca de un millón de visualizaciones en Twitter.

“Aquí estamos concentrados y no es que no se pueda. Es una tontería sublime porque yo... entiendo que es algo muy normal. Hombre, si te pegas una bacanal es evidente que no es lo mejor para un día antes de un partido, pero vamos”, empezó diciendo.