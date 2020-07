Rafael Bengoa, uno de los grandes expertos españoles: "Si hay segunda oleada en otoño ya no tenemos tiempo para hacerlo bien"

Luego también pasa que en algunas partes no se ha reforzado lo suficiente la atención primaria y por tanto nos amenaza el virus con que quiere volver con ganas. Cataluña y Aragón están intentando controlar los brotes porque han tenido la mala suerte de ciertos comportamientos ciudadanos y de los casos entre temporeros. Esto ha hecho que haya ya transmisión comunitaria. En otras partes de España no hay transmisión comunitaria y se está pudiendo controlar.

Creo que hemos sufrido de una falsa seguridad, nos hemos confiado en que en el desconfinamiento iban a ocurrir dos cosas: que la población, sobre todo los jóvenes, iban a respetar todas las medidas y que el sistema de control epidemiológico local estaba montado. Al entender los distintos gobiernos que eso se podía controlar, hemos pensado que estábamos listos y nos está probando el virus que no. El comportamiento ciudadano, que ha sido ejemplar en confinamiento, no está siendo ejemplar en según que grupos de edad en desconfinamiento.

Yo pensaba que entre los gobiernos habían atado bien el concepto de rastreo. En epidemiología, el control de salud pública es local. Los brotes son locales, las infecciones son locales, los test son locales, el rastreo es local, etc. Pensaba que entre todos habrían atado para que las condiciones mínimas estuvieran listas para la fase de desconfinamiento y es evidente que no lo estaban.

La Unión Europea está muy concebida para tomar decisiones europeas en relación a la parte económica, pero no tiene historia en tomar decisiones en términos de salud pública. No tiene una infraestructura para llegar a un consenso europeo en algunas medidas de salud pública. Además, por razones de diseño en la constitución no puede meterse en temas de cómo organizar la sanidad en un país, no tiene ese mandato y no está autorizada.

Creo que sí. Espero que en los próximos días haya un mayor control en la transmisión comunitaria que se está dando en esas comunidades. Ahora, en cuanto empiecen a bajar las cifras no quiere decir que haya que relajar las medidas porque no hay que cometer el error de caer dos veces en la falsa seguridad que nos da el desconfinamiento. No veo un motivo para reabrir lugares cerrados como discotecas o permitir botellones, solo porque bajen las cifras... Un nuevo confinamiento no se puede permitir porque daría la sensación de que no controlamos nada.

No creo. De las pocas cosas que nos estamos anticipando bien es en la infraestructura sanitaria que te hace falta a nivel hospitalario, aunque las epidemias no se controlan en los hospitales. Se controlan con la atención primaria, el rastreo local, la participación municipal y un comportamiento ciudadano que debería de parecerse más al del confinamiento que al que estamos teniendo en desconfinamiento.

¿La Comunidad de Madrid está diciendo la verdad en cuanto a los datos?

Yo no recibo los datos. Es importante que los que están recibiéndolos en el ministerio ayuden a las comunidades a acelerar en crear las condiciones para que no tengamos una situación en Madrid como las que ha habido en otras partes del país. En lugar de denunciar que no sé si los datos son ciertos o no, es más importante decir que se pongan de acuerdo los distintos niveles de gobierno para asegurar que todas las autonomías tengan la infraestructura y los fondos necesarios para contratar rastreadores y reforzar la atención primaria y los equipamientos de hospitales. Es muy importante que los distintos gobiernos se estén ayudando y no usando lo que está pasando en una zona u otra con fines políticos. Si hay un rebrote potente en Madrid que no use políticamente por unos o por otros.

¿Qué ha fallado con los jóvenes y, sobre todo, cómo se tendría que haber hecho la comunicación con ellos?

Si algo que tenemos que hacer la próxima vez, porque va a haber más pandemias, o en la siguiente ola de esta es dirigirnos a los jóvenes que no ven las noticias o no leen los periódicos utilizando las redes sociales y figuras populares y no con los políticos que están saliendo como si informar fuera suficiente. Hace falta también comprender. Los jóvenes se sienten informados, pero no cambias de comportamiento hasta que hayas comprendido algo y se necesita tiempo y acceder a su cultura y forma de pensar de una manera muy diferente. Es uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia.

¿Hay tiempo aún para corregirlo en esta pandemia?

Si hay una segunda oleada en otoño ya no tenemos tiempo para hacerlo bien y realizar cambios estructurales grandes, pero sí hay tiempo para probar ciertas cosas. De la misma forma que investigamos sobre el virus, la vacuna o medicamentos también hay que hacerlo para dirigirnos a subgrupos de la población, en este caso los jóvenes. Tenemos que averiguar cuál es el proceso de aprendizaje que necesitan para cambiar de comportamiento. Lo sabemos desde hace tiempo con el alcohol o el tabaco.

Este fin de semana Alemania ha detectado más de 170 positivos en temporeros, ¿qué medidas tomaría para frenar este tipo de brotes entre el colectivo?

Hay que corregir las infraestructuras de vivienda. Casi no me atrevo a llamarles vivienda porque las condiciones son tan malas que están casi preparadas para que se infecten en cuanto entre uno. No hay que prohibirlos, hay que darles condiciones dignas para vivir. También hay que formarles y explicarles bien en qué consiste esta infección.

¿Por qué ha costado tanto imponer las mascarillas como obligatorias si en marzo ya había estudios científicos de transmisión por el aire?

Llevo diciendo mascarillas sí desde hace tres meses. La evidencia científica es muy importante, pero también la experiencia. Los que hemos estado en oriente hemos visto que controlan muchas cosas con mascarillas y esa experiencia cuenta. A la OMS le gusta decidir solo a través de la evidencia científica, reúne a varios sabios y entonces hacen una recomendación. Habría que añadir esa experiencia porque esos países saben que es mejor llevar mascarilla para detenerla.

La ciencia más que lenta es adaptativa, va aprendiendo y luego va soltando la información, aunque en estos meses de pandemia ha ido rápida. Tenemos varios medicamentos para los pacientes graves, se publicó el genoma en nada, estamos haciendo un control epidémico cada vez más serio, hay varias vacunas avanzadas…