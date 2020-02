¿Recuerdas a Stella Goñi? Ha reaparecido en 'Sálvame' para hablar de cómo perdió su trabajo en televisión

“Hace años, Stella Goñi fue protagonista de una historia similar a la de Lydia. Stella recibió una información relativa al piloto Fernando Alonso. Una información altamente comprometida con un patrón de mensajes muy similar al recibido por nuestra colaboradora. Cuando dio la noticia, Stella, al igual que Lydia, estaba convencida porque las pruebas eran contundentes”, ha empezado diciendo Jorge Javier Vázquez antes de presentarla.

Y ha añadido: “Eran pruebas fabricadas a conciencia con todo detalle a lo largo de muchos meses con fotos, con varios participantes, con detalles que coincidían con los viajes del personaje. Se trata de un perfecto trabajo de suplantación que, atención, acabó con Stella en los juzgados”.

Goñi ha recordado la historia por la que perdió su trabajo: “En 20 años no me han puesto jamás una demanda, gracias a dios. Esta me la perdonaron. Fernando Alonso tenía todo para ponerla pero los abogados de Fernando y de Rosario vieron las pruebas y decidieron que con perder mi trabajo era bastante porque no había ningún tipo de intencionalidad y era un trabajo de suplantación en el que cualquiera hubiera caído”.