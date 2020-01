Risto Mejide corta una entrevista a una exdiputada de Vox: "Cuando me están mintiendo a la cara, lo tengo que decir"

El presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, y la ya exdiputada de Vox en Ceuta, Mari Carmen Vázquez, han tenido un encontronazo en el programa de Cuatro que ha terminado con la expulsión de la política.

Vázquez ha accedido a hablar con el publicista después de dimitir de la formación ultraderechista tras la filtración de unos whatsapps en los que definía al partido de Abascal como islamófobo, según publicó entre otros medios El faro de Ceuta.

La conversación ha comenzado con Mejide mostrando su interés por conocer lo que le había atraído a Vox. “Una experiencia nueva, te valoran... Pero en la vida las personas nos equivocamos”, se ha sincerado Vázquez.

Asombrado por estas palabras, el publicista le ha hecho el siguiente comentario: “Cuando se trata de representar a los ciudadanos, que al fin y al cabo es el cargo a lo que aspiraba, uno debería al mínimo saber lo que está defendiendo”.

De nuevo, la exdiputada ha vuelto a reconocer que somos humanos y que se puede fallar, algo que ha seguido sin convencer a Mejide y al resto de miembros del plató.

“Me ha reconocido que somos humanos y no voy a dudar. Lo que me sorprende es que alguien se presente con una formación política sin conocer nada de su ideario. Si quiere que me lo crea, me lo creo, pero no me lo creo, lo siento. Usted hace las declaraciones que quiera y es responsable de ellas”, le ha sentenciado.