Rusia vuelve a asaltar Azovstal tras la salida del convoy de la ONU

Leon Klein/Anadolu Agency via Getty Images

“Como era de esperar, tras la salida del convoy de la ONU de la región de Donetsk, los ocupantes comenzaron a asaltar Azovstal. En particular, intentaron destruir el puente, que era la puerta para la evacuación. Sin éxito”, precisó Petro Andryushchenko, asesor del alcalde de Mariúpol, en Telegram, en un mensaje recogido por la agencia Ukrinform.

“La situación es crítica. No hay suficientes medicamentos”

“La situación es difícil, crítica. No hay suficientes medicamentos. Ya no tenemos instrumentos quirúrgicos. No hay opción de prestar atención médica cualificada”, subrayó Palamar.