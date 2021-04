Terelu se encuentra con Almeida y lo deja chafado con su confesión: "Jo, no me digas eso"

Terelu Campos se ha estrenado como bloguera de la revista Lecturas contando una curiosa anécdota en la que está presente el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

La hija de María Teresa Campos se encontró el pasado Jueves Santo con el dirigente del Partido Popular en un conocido restaurante de la capital. “No nos conocíamos. Nos cruzamos, lo saludé y le presenté a mi hija Alejandra. Fue muy cariñoso”, ha revelado la televisiva en un texto.

Terelu ha explicado que habló de la situación política actual con el alcalde de Madrid y se atrevió a confesarle que no lo había votado en las pasadas elecciones.

Una frase que dejó un poco chafado a Almeida: “Me dijo muy simpático: ‘Jo, no me digas eso’. Fue una escena surrealista”.

La colaboradora de Viva la Vida ha explicado que todo el mundo quería saludar a Almeida y “se pasaba por las mesas como un novio en su boda”: “De repente el restaurante lo aplaudió, algo nunca visto cuando he coincidido con otros políticos. Se fue muy emocionado llevándose la mano al corazón”.

La integrante del clan Campos ha señalado que no tiene una foto del momento porque le dio vergüenza. Y finaliza: “Yo ya tengo decidido mi voto, pero no lo digo porque me gusta tener mi parcela de intimidad. Siempre he arrastrado que para los de izquierdas soy de derechas, y viceversa”.