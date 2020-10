Teresa Rodríguez le da la puntilla a Irene Montero: un mensaje personal directo donde más duele

Y la guerra ha empezado en Twitter. “Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora ‘la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle’. Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!”, ha respondido la diputada andaluza.

“Saben, porque he tenido dos embarazos muy seguidos y siempre asumiendo responsabilidades políticas, que la política no para mientras estamos de permiso. Piensen en lo que yo viví en los dos permisos de maternidad”, ha dicho Montero, unas palabras que han indignado a Rodríguez.

Pero la cosa no ha quedado ahí. La diputada de Adelante Andalucía ha respondido con dos mensajes de lo más contundentes: uno de ellos con una directa alusión personal a la vida privada de Irene Montero.

“No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio”, ha dicho en referencia a la casa de Galapagar que Montero y Pablo Iglesias adquirieron hace unos años.

“Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días”, ha dicho Rodríguez en otro mensaje.