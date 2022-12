Tres semanas de huelga y reuniones en punto muerto: el pulso médicos-Ayuso se alarga sine die

“Aquí no basta con decir: ‘yo ya no me muevo, ya se cansarán’”, lanza Hernández. “Aquí se está produciendo un problema de asistencia para la población. Y si nosotros sentimos responsabilidad, creo que la Consejería tiene una responsabilidad aún mayor”, sostiene la médica.

En conversación con El HuffPost, Ángela Hernández dice sentirse “un poco alucinada por cómo se han tergiversado las cosas”. Asume que hubo “un problema de confidencialidad dentro del comité de huelga”, pero no entiende “el tratamiento” que han dado la Consejería y “algunos medios” a los audios de marras. “Malos organizadores seríamos si no estuviéramos pensando en todas las alternativas y todas las posibles soluciones a la situación”, plantea Hernández.

¿Una huelga de celo?

En el audio filtrado se comenta la posibilidad de llevar a cabo una huelga de celo “lo más larga posible” e “informar a los pacientes de que vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para verlos”. Hernández prefiere no entrar a valorar esta idea, aunque admite que “hay posibilidades de cambio de formato de la huelga”; “hay muchas posibilidades para continuar con todo esto”, recalca, y menciona las concentraciones de médicos que sí van a continuar, la siguiente el miércoles próximo. “No nos gusta hacer la proyección de hasta cuándo porque la huelga no es un fin, es una herramienta”, recuerda la secretaria general de AMYTS.

“Lo que ha puesto sobre la mesa la Consejería no es nada”

Por parte del sindicato AMYTS, en cambio, no aprecian ese supuesto “acercamiento”. “Lo que han puesto sobre la mesa no es nada”, replica Ángela Hernández, sobre la postura de la Consejería.

Cierto es que la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, hizo un anuncio grandilocuente hace unos días prometiendo que convertirá a los sanitarios eventuales en interinos y dará incentivos , a lo que AMYTS responde que, o bien las medidas están impuesta por Bruselas, o bien la presidenta hace referencia a actuaciones a las que el Gobierno ya se comprometió en 2007 y 2020 , y que venía incumpliendo. “La única propuesta ‘novedosa’ ha sido una supuesta limitación de las agendas a 34 pacientes para Medicina de Familia y 24 para Pediatría”, apuntan desde el sindicato. Y a renglón seguido añaden: “¿Pero quién se encargará del resto de pacientes que sobrepase esa cifra? ¿Y si no hay voluntarios como les decimos? La Consejería no responde ni propone alternativa, por eso continúa la huelga”, recalcan.

Básicamente, los sanitarios no confían en que la sobrecarga de pacientes se resuelva sola –“tenemos el ejemplo de fiar las urgencias extrahospitalarias a la voluntariedad, que no ha funcionado ”, recuerda Hernández– y, peor aún, miran lo que propone el Partido Popular en otros territorios y les produce suspicacias cuando menos. “Tenemos el ejemplo de Valencia; la oposición está proponiendo externalizar la gestión de la sanidad en las listas de espera ”, explica Hernández. “Es muy fácil sumar 1+1 y decir que lo siguiente que van a hacer [en Madrid] es externalizar los pacientes. Ellos mismos están sacando la patita”, critica la secretaria general.

“A dónde nos quieren llevar”

“Tenemos la sensación de que este es el último cartucho”

“Si esto se queda en nada, es posible que muchos médicos arrojen el fonendo y busquen otras salidas. Porque su situación no es sostenible. Y no es una amenaza, es un hecho”

Y después, ¿qué? No se sabe. “Tenemos la sensación de que este es el último cartucho”, afirma Ángela Hernández. “Si esto [la huelga y las negociaciones] se queda en nada, es posible que muchos médicos de familia y muchos pediatras arrojen el fonendo y busquen otras salidas. Porque su situación no es sostenible”, advierte. “Esto no es una amenaza, es un hecho”, asegura Hernández. “Y me preocupa ya no como médica, sino como paciente y como madre de pacientes”, dice.