La UE apoyará a la CPI y a Ucrania para documentar crímenes de guerra

KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images

“Apoyaremos a ambos fiscales financieramente y con nuestro equipo sobre el terreno”, ha anunciado en una rueda de prensa tras el Consejo el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell , quien ha dejado claro además que no excluyen sancionar al gas y el petróleo rusos, aunque este lunes no se ha tomado ningún acuerdo al respecto .

“Nada está fuera de la mesa, incluyendo sanciones sobre el petróleo y el gas, pero hoy no se tomó ninguna decisión”, ha indicado, ya que hoy solo han celebrado una “discusión general” y han analizado cifras después de que la semana pasada la UE aprobara un quinto paquete de medidas restrictivas contra Moscú que en el campo de la energía solo vetaron el carbón ruso y a partir de agosto.

Borrell ha destacado que “es fácil para algunos Estados miembros que no están usando gas ruso decir que están dispuestos a no utilizar el gas ruso pero para otros que son fuertemente dependientes no es tan fácil”.