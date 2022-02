Un médico enseña el cartel que tiene en su puerta: la obra la hizo una niña de 11 años

El médico de Atención Primaria en Castilla y León Fernando Guzón ha conseguido obtener repercusión en Twitter al colgar los carteles que tiene colgados al lado de la puerta de su consulta.

En su corcho, tiene cuatro letreros muy llamativos. El de más arriba es un tuit de un sanitario que dice que “es agotador convencer a sanos de que no están enfermos; que la pena es una dimensión de la vida y que la tristeza no se medica, se transita”.

Debajo tiene otro en el que se pueden leer varias frases que empiezan por no todo: “No todo tiene explicación. No todo tiene respuesta. No todo tiene sentido. No todo es justo. No todo es lógico. Aprende a vivir con eso”.

Guzón también tiene colgada la siguiente frase de la prestigiosa médica británica Iona Heath: “En los hospitales, las enfermedades permanecen y las personas van y vienen. En Atención Primaria, las personas son las que permanecen y las enfermedades van y vienen”.

Finalmente, el más especial. De los cuatro es el que ha conseguido viralizar el tuit. Una frase corta, escrita con distintos colores y cargada de significado: “Que no se nos pase la vida esperando mejores tiempos”.

“Mi puerta. Espero no me roben de nuevo el de color. Una niña de once años la autora”, ha escrito Guzón junto a la foto del corcho de su puerta. En pocas horas lleva más de 600 me gusta.