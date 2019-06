Un pediatra cuenta las situaciones más surrealistas que ha vivido en Urgencias

6) EL QUE SABE MÁS QUE TÚ

P/M: "Se ha dado un golpe en la frente y le ha salido este chichón. Vengo a que le hagáis un TAC".

Yo: "¿Ha vomitado o perdido el conocimiento?"

P/M: "No".

Yo: "Falta explorle pero seguramente no sea necesario el TAC"

P/M: "Pues me voy a otro hospital".