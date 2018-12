Ya lleva tiempo siendo una tendencia en Twitter, pero no pasan de moda. La red social del pájaro azul ha vuelto a llenarse, otro año más, de historias curiosas, emotivas, cómicas y estremecedoras contadas a través de hilos de tuits.

Algunos tardan apenas unos minutos en contarlas y otros se tiran días dejando a los usuarios con el alma en vilo.

Así lo hizo Manuel Bartual en agosto de 2017 en uno de los mejores y más virales hilos que se recuerdan.

Y así lo han hecho muchos durante 2018. Pero como no podemos ponerlos todos, hemos realizado una selección con los mejores. Que los disfruten.

1. El hilo de un profesor sobre sus alumnos de Vox

Un profesor andaluz, identificado en Twitter como @JuanitoLibritos, escribió un hilo en el que reflexionaba sobre lo ocurrido en las elecciones andaluzas, sobre los alumnos que un día tuvo que han votado por primera vez y han elegido al partido de Santiago Abascal.

En sus tuits repasa cómo eran esos chicos y cómo, aunque lo apreciaban muchísimo como maestro, a pesar de ser homosexual y abiertamente de izquierdas, han votado a un partido que pretende arrebatarle derechos básicos y desprecia al colectivo LGTBi.

Nueve de mis antiguos alumnos siguen a Vox en Instagram. Los 9 simpáticos y educados. Todos varones y de pueblo, de familias humildes, trabajadoras, sin grandes problemas. Siete de ellos podían votar ayer por primera vez, y parece ser que la ultraderecha fue quien les sedujo.

👇🏽 — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Pero no era así. En mi clase, delante de mis ojos, estaban creciendo fascistas. Adolescentes fascistas, en Andalucía, en 2018.

Fascistas nacidos en el 2000, que han usado su primera papeleta electoral para votar contra la democracia que les ha criado. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Ayer fue el día más triste porque me di cuenta que no solo había fallado yo, sino todo en lo que creo. Y porque vi que, por mucho que yo me empeñe en defender a las nuevas generaciones como salvadoras del mundo, hay cafres y descerebrados de todas las edades.

Hoy estoy de luto. — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 3 de diciembre de 2018

Como veo que os ha interesado esta historia, he decidido contarla en @DiarioSUR sin las restricciones propias de un hilo de twitter.

Quizás este artículo responda a alguna de vuestras preguntas.

Os dejo con "Los cachorros de la Reconquista":https://t.co/pbBs7KrWRQ — JuanitoLibritos🍑 (@JuanitoLibritos) 4 de diciembre de 2018

2. La bronca de una profesora a un padre

"Ha sido una hora de chorreo continuo". Así resumía un padre (@ra_La_me) la bronca que le echó la profesora de su hija de tres años: "Me ha cateado".

Su relato, publicado a finales de noviembre, alcanzó casi 5.000 retuits y casi 9.000 'me gusta'.

Pues acabo de salir de la reunión trimestral con la tutora de mi hija de tres años, la de Trapillo. Desde entonces le hago bastante la pelota y ella está bastante seria. La profesora, digo.



Me ha cateado. Os cuento. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 27 de noviembre de 2018

Ha sido una hora de chorreo continuo. Resulta que: no ha llevado el cuaderno de inglés que tengo en casa todavía con el plástico. "No sabía que tenía que traerlo ya". Me dice que le dio una nota a la niña. Pero vamos a ver. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 27 de noviembre de 2018

Que tenía que traer una garrafa de agua vacía para hacer un tambor. "Ya la trajo", respondo satisfecho. "Al cabo de un mes". "Es que teníamos que bebernos el agua primero, jeje". No le hace gracia porque ni me mira.

La reunión se va torciendo. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 27 de noviembre de 2018

Más cosas que me he dejado: la bata del comedor. "Yo pensaba que la misma bata servía, no sé, en casa es que come sin bata". "Bueno, esto ya es cosa de las monitoras del comedor, yo solo te lo digo". "¿Pero si no la trae no le darán de comer?". De nuevo no me contesta. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 27 de noviembre de 2018

No me quiero alargar. Cuatro cosillas más: una foto carnet para pegarla en su tacita, tenía que traerla a principio de curso, otra foto para el colgador, un paquete de pañuelos, la ropa de gimnasia (ya no se llama así, es algo de psicomotricidad), que se la pongo cuando no toca, — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 27 de noviembre de 2018

"Por cierto, tu hija muy bien, estoy muy contenta". JODER MENOS MAL.



Ahora la duda que tengo es si mi hija pasará de curso pero a mí me harán repetir y me tendré que encargar de algún niño nuevo o algo. ¿Sabéis si eso ha pasado alguna vez? — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 27 de noviembre de 2018

3. La joven que sufrió acoso a través de Forocoches

En abril numerosas usuarias de Twitter quisieron contar sus experiencias como víctimas de acoso machista a través de la etiqueta #cuéntalo, que se ha viralizó tras la indignación que ha despertado la sentencia a los miembros de La Manada.

Entre todos los relatos, llamó especialmente la atención el de la usuaria @AmandaRomero_G, que ha relatado a través de un estremecedor hilo cómo fue víctima de acoso en la página Forocoches.

Hace 2 años me robaron fotos, las subieron a #Forocoches en un hilo de "OSFO" (¿os follaríais a...?) poniendo mis redes, dónde trabajaba y todos mis datos. Conseguí entrar al foro. Cientos de comentarios. Más de 5 contaban con detalle cómo me violarían. #cuéntalo — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 27 de abril de 2018

Subo ayer este tuit. Recibo decenas de respuestas, la mayoría son las que solemos recibir las mujeres cuando compartimos nuestras experiencias de acoso, abuso, violencia:

- Invent

- Estás loca

- Quieres llamar la atención

- Insultos

- Ridiculizaciones

- Es tu culpa

Abro hilo: https://t.co/Kj0INGfozd — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

El 3 de oct de 2015 un colega que está en Forocoches avisa a mi mejor amiga de que hay un hilo con fotos mías en un "OSFO" (os follaríais a...) donde se están enlazando mis redes sociales, mi nombre y mi lugar de trabajo: pic.twitter.com/cXsCXb7G27 — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Cuando entro, el pavo que había creado el hilo ya había visto en mis redes que me había enterado y pone: "Borrando. Razón: porque la chica se ha ofendido" pic.twitter.com/oy2F8sVP4F — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Me asusto al leer varios comentarios q hablan de violación. Ej: "la violaría hasta que me sangrase la polla". "A la antitaurina habría que violarla a 4 patas como buena perra". Me centro en dar con el creador del hilo xq RECUERDO daba info de mi lugar de trabajo. Le encuentro: pic.twitter.com/noiFiJplpK — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Decido que lo más importante para mí es saber quién es la persona que ha hecho esto. Por las cosas que comentaba parecía conocerme personalmente y me asustaba que fuese alguien de mi entorno y no tenerlo identificado. Le pido 2 condiciones para no denunciarle: — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Yo tuve "suerte" de enterarme y poder actuar. Lo pasé como la mierda pero lo grave es que en los OSFO de #Forocoches sigue habiendo hilos así. Con fotos robadas a mujeres en sus redes, en sus trabajos o por la calle:

- OSFO a mi panadera

- OSFO a mi profesora

- OSFO a (nombre) — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Gracias a mi manada por el apoyo siempre 💜 También a las personas desconocidas que os solidarizáis, comprendéis la dimensión sistémica de estas vivencias y a quienes si pedís +info antes de posicionaros, lo hacéis de forma respetuosa y sin presuponer que miento. #Cuéntalo — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

4. El llanto de una abuela por el ascenso de Vox en Andalucía

La usuaria de Twitter @Marietadt98 compartió la escena que vivió con sus abuelos después de las elecciones en Andalucía, en las que la ultraderecha de Vox logró 12 diputados.

Su estremecedor hilo logró, en apenas un día, 12.000 retuits y 16.000 'me gusta'.

Mi abuela lloraba mientras se tomaba el café esta mañana. Me apetecía desayunar con ella y con mi abuelo, ver qué tal estaban tras los resultados de anoche, y aunque han tardado en empezar a hablar... vaya si lo han hecho. Voy a contaros un poco. — Marieta (@Marietadt98) 3 de diciembre de 2018

"No voy a hablar, no voy a hablar porque..." y no ha hecho falta que hablara. Los ojitos cansados y arrugados que tiene, se han nublado un poco más. Mi abuelo la ha mirado desde la otra punta de la mesa, callado pero presente. Y ella, después de empezar a llorar, también — Marieta (@Marietadt98) 3 de diciembre de 2018

Yo la entiendo, y sufro con ella. Y no creo que esa bola de información acelerada y desordenada que acaba saliendo por su boca sea exagerada. La ultra derecha siempre ha existido. Sin embargo, ahora está en los barrios, entre la gente común. Los discursos que promueven el odio — Marieta (@Marietadt98) 3 de diciembre de 2018

"Yo ya no tengo esperanza. Esto no va a parar, seguirá pasando en toda España, igual que está pasando en todo el mundo. Pero no dejéis de luchar, por favor, alguien tendrá que volver a luchar". — Marieta (@Marietadt98) 3 de diciembre de 2018

Increíble la cantidad de gente que considera que me lo he inventado todo. Historia de España, hijos míos. Ojalá me hubiera inventado el golpe de estado, la guerra civil, casi cuarenta años de dictadura y al Franco de los cojones. Pero no. Existieron. — Marieta (@Marietadt98) 3 de diciembre de 2018

5. Te vas a reír con la historia de esta madre que se perdió en el Metro

El tuitero @GuillerFerRam contó en un tronchante hilo de Twitter una genial historia en la que la protagonista era su madre. La mujer fue a Madrid a visitarlo desde su Cádiz natal y al subirse al Metro... Bueno, lean, lean:

Me aburro y os voy a contar cuando mi madre se perdió en el metro y estuvo 4 horas pérdida. Que esto es verídico y lo he contado mil veces en la intimidad pero nunca x aquí porque vaya vergüenza. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Resulta que mi madre vino a verme desde Cádiz y era la primera vez que venía a Madrid. No por nada si no porque dice que para que, que ella lo tiene allí todo. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Así que le dije mama mañana nos vamos al centro que nos vamos de compras y voy a tirar la casa contigo. Mira se le iluminó la cara en plan 'por fin me saca el mariconazo'. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ya llega la hora de irnos y nos ponemos en el andén a esperar. Aquello estaba de gente que parecía un casting de OT. Lleno. Lleno. Yo le dije mamá agárrate a mí que esto es como una estampida de ñues. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

La gente salía y a la vez entraba y yo to tieso sin parar para alante porque en esas situaciones o comes o te comen y bien agarrada la llevaba hasta que llego a un barrote y me agarro y le agarro su mano al barrote. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y justo cuando diviso el moño de mi madre en el andén y grito mamaa y ella grita aquí suena el pipipipipi y se cierran las puertas y a mi madre se le desfiguro la cara. pic.twitter.com/1eNWjrQFqc — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Solo me dio tiempo a hacerle gestos con la mano a ver si me entendía. Mira os lo pongo porque esto es lenguaje universal. pic.twitter.com/EmmBejSZUt — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ahora estaréis pensando pues coño llámala al móvil. Se nota que no sabéis como son las madres gaditanas porque en cuando te ven un bolsillo lleno aunque sea de pelusas ellas dicen dámelo que te lo llevo en el bolso que me lo des que pareces Jesulin. Así que todo lo llevaba ella — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Total que mi madre llevaba ya como tres horas perdida y yo ya me veía explicando a mi familia que me habían secuestrado a mi madre, que lo mismo estaban vendiendo su hígado o que tenía que ir al programa de AR a pedir a los secuestradores que me la devolvieran. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Total que ya después de perder la noción del tiempo viene el de seguridad y dice: Hemos encontrado a una señora bajita, con moño, un echarpe marrón, una bolsa del berska que solo dice 'ay virgen del Carmen' entre sollozos. Ay que esa es mi madre!!! Donde está!!! — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ya llego al andén y me bajo y me la veo al fondo del todo llorando como una madalena mientras le consolaban dos policías. Que yo grite mamá. Y ella ay mi hijooooo. Y solo el bolso, el echarpe, La Bolsa y empezó a correr que solo le faltaba el número de la Spartan Race. — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y dice uno de los policías. SEÑORA ¿este es el niño que se le ha perdido y llevamos cuatro horas buscando? — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

Y ya la cogí del brazo. La monte en un taxi y le dije mira mamá ya voy yo a verte a Cádiz q no me extraña que papá no quiera viajar contigo. Y en verdad nunca más ha venido pq no la dejo. Cuidad a vuestras madres eh que es lo único que tenéis. Aunque esté loca como la mía. Besos — Willi Depu (@Guille_FerRam) 28 de mayo de 2018

6. No envidies las vacaciones de los profes

El profesor y tuitero Salvador Carrión (@salva_cv) contestó a todas esas personas que envidian las vacaciones de los profesores.

Lo hizo a través de un hilo de Twitter en el que resalta que ni mucho menos eso es lo mejor de su profesión.

Llega la época de los comentarios tipo "ya empiezas tus vacas de 3 meses". Hasta ahora tenía frases defensivas, tipo "el curso es muy duro" o similar, pero este año he decidido contraatacar. Es cierto, soy afortunado por ser maestro, pero no solo por las vacaciones. Abro hilo: — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

Muy a menudo tus "subordinados" lloran el día que se van de vacaciones porque te van a echar de menos.#docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

Incluso más importante, sabes cuando una tendencia se ha pasado de moda y no haces el ridículo haciendo el dub cuando ya no toca #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

Has visitado todos los museos, hecho visitas guiadas con expertos por toda la ciudad y visto cualquier experimento científico que se pueda hacer delante de niños.#docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

Puedes obligar a 25 niños a ver tu película favorita cada año y conseguir que acabe siendo también la favorita de un buen porcentaje de ellos. #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

Por algún extraño motivo, los colegios son lugares llenos de dulces y chocolate. #docentesafortunados — Salvador Carrion (@salva_cv) 23 de junio de 2018

7. Expulsado de un grupo de padres de WhatsApp

Un tuitero que se hace llamar Eugenio d'Ors desató la curiosidad entre sus más de 25.000 seguidores contando que le habían echado del grupo de WhatsApp de padres y madres de su hija de tercero de primaria.

Si tú también quieres saber cómo se hace, apunta:

Bueno, pues como sois cientos los que me preguntáis cómo logré que me expulsaran del grupo de wasap de padres del curso de mi hija de P3, no me queda otra que explicarlo, pero os advierto que esto ha generado demasiadas expectativas y ya veréis que no es para tanto 😂😂 — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

En realidad todo empezó en la reunión que se hizo en junio para darnos la bienvenida al colegio. Yo ahí ya me puse de mal rollo, porque detecté una cuchipandi de papis y mamis, unos quince, que ya se conocían de la guardería. Ya se estaban haciendo los dueños del cotarro. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

En un momento dado, cuando entré y me encontré 84 notificaciones, intervine. "Hola, ¿podríamos reservar este chat para asuntos del colegio, por favor?". Silencio. Al cabo de una hora, uno contesta: "Se puede silenciar...". Contesto: "Si se silencia ¿qué función hace entonces?". — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Entonces envío un mensaje: "Cariño, ¿has colgado la ropa?". Mi mujer también está en el grupo, claro. Contesta ella: "Sí, pero el calzoncillo del niño lo he vuelto a meter, que no veas". Añado: "¿Voy haciendo la cena?". Mi mujer: "Vale, te voy pelando patatas". Añade uno: "Ey". — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

No tardaron en saltar varias mamis y algún aliado. Que qué vergüenza, que por favor, que qué me había pensado. Yo de vez en cuando añadía "jajajaja" y ya está. Intervino el administrador. "Cualquier otro mensaje de mal gusto y tendré que tomar medidas". Me la dejó botando. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Contesté: "¿Que te tomarás medidas? Yo no lo haría, Alex, no creo que aguantes la comparación con el negro".

Al cabo de unos segundos: "Has sido expulsado del grupo". Lo mejor fue que no cayeron en la cuenta de que mi mujer todavía estaba, de hecho todavía está. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

Hace tres meses que comenzó el curso y no me saluda nadie, tampoco yo doy pie, siempre me mantengo alejado de los grupitos, me provocan urticaria. De hecho no sé ni quiénes son los papis de mi curso, me suena alguna cara, el único el calvo del Álex, el que me echó. A ese ni agua. — Eugenio d'Ors (@ra_LA_me) 14 de diciembre de 2018

8. Viaje en el Transmongólico desde Moscú a Pekín.

La tuitera Katie Glass comenzó a contar el día de Nochebuena el viaje que ella y su pareja están realizando en el Transmongoliano, el tren que sigue la antigua ruta del té entre Moscú y Pekín.

Es larguísimo, está en inglés, pero si te gusta viajar y tienes un buen rato, lo vas a disfrutar de verdad:

Last night we caught the Trans-Mongolian railway from Moscow to Beijing pic.twitter.com/jIZ1dmXRBC — Katie Glass (@katieglassST) 24 de diciembre de 2018

Here's the 3rd class carriages pic.twitter.com/EC6e9A3Qmy — Katie Glass (@katieglassST) 25 de diciembre de 2018

So UPDATE - this morning this is what I woke up to! It is SO beautiful! pic.twitter.com/2gOd8cvLCp — Katie Glass (@katieglassST) 25 de diciembre de 2018

FREEZING! Luckily I had my onsie on pic.twitter.com/pM07nhk5qj — Katie Glass (@katieglassST) 25 de diciembre de 2018

Now we're back on the train! It's so warm! So we're all tucked up and cozy with Igor and Elena looking after us. So far so beautiful... but it's starting to get dark already pic.twitter.com/XOosuumaAG — Katie Glass (@katieglassST) 25 de diciembre de 2018

We don't have another stop for hours now so we've been exploring the train. There are some people hanging out in corridors in shorts and slippers pic.twitter.com/BbdmcrWRYc — Katie Glass (@katieglassST) 25 de diciembre de 2018

You can see the back of the train as we curved around this village pic.twitter.com/mUTqEQZNc7 — Katie Glass (@katieglassST) 26 de diciembre de 2018

Igor woke us up on time for our stop at Irkutsk. There's frost on the window and it's dark outside ... excited to explore - here we come! pic.twitter.com/LmooYhqKbI — Katie Glass (@katieglassST) 26 de diciembre de 2018

It's easily morning and we just got back on the train at Irkursk, now we're heading through Eastern Siberia. Today is supposed to be the most beautiful part of the trip as we pass Lake Baikal. We don't have any wi-fi on the train - but I'll post what I can. pic.twitter.com/vKnp2BBTKO — Katie Glass (@katieglassST) 28 de diciembre de 2018

The next morning we were up at 5am for the next train. It was so cold overnight our water had become ice. I haven't got a very good pictures of our cabin - it's Red (and velvety) with bunk beds pic.twitter.com/GahbtbHDMJ — Katie Glass (@katieglassST) 30 de diciembre de 2018

9. El resumen más tronchante de 2018

Qué mejor "chimpún" a este repaso a los hilos del año que un hilo que sea un repaso a lo mejor del año 2018 en Twitter.

Y encima, con la gracia que le echa la usuaria @inmitadinamita:

Aquí lo vieron primero.

Desde 2010, cortesía de la casa.

Os traigo el celebérrimo Resumen de Twitter del 2018:

👇 — Ms. Dy-Na-Mi-Te-É! (@inmitadinamita) 28 de diciembre de 2018

1) No hay enero sin niño de Masterchef Junior. El del 2018 es y será Juan Antonio. ME MUERO (el vídeo es de @teamjuanantonio ). pic.twitter.com/iIEmtEEQtK — Ms. Dy-Na-Mi-Te-É! (@inmitadinamita) 28 de diciembre de 2018

3) Chiquetete spoileando la Navidad a unos niños. Al final de año a él también le pasa algo. pic.twitter.com/rmVoGsMIEP — Ms. Dy-Na-Mi-Te-É! (@inmitadinamita) 28 de diciembre de 2018

9) El traductor puto amo del Barcelona pic.twitter.com/jJ8M2PxWhx — Ms. Dy-Na-Mi-Te-É! (@inmitadinamita) 28 de diciembre de 2018

19) Lo de Jordi ENP es muy grande. El troleo, digo. Y la de veces que nuestras tías lo han podido compartir por Facebook es ENORME pic.twitter.com/6xQPSa99bM — Ms. Dy-Na-Mi-Te-É! (@inmitadinamita) 29 de diciembre de 2018

36) La huelga de los taxis en verano pic.twitter.com/qsjul0wIHL — Ms. Dy-Na-Mi-Te-É! (@inmitadinamita) 29 de diciembre de 2018

