Un periodista de TVE tiene que defenderse de las acusaciones de "catanazi"

Viendo la gran cantidad de críticas que ha recibido en las últimas horas, Martín aprovechó este sábado un directo en Facebook para responder a Ortega y pedir perdón por el error cometido.

“Hizo una connotación que no me hizo demasiada gracia. A partir de ahí, hubo unos comentarios de respeto y otros no tanto, especialmente uno en el que me relacionan el hecho de ser catalán y cómo realizo mi trabajo. Es realmente ofensivo”, comentó Martín.

El mensaje al que se refirió Martín es el siguiente: “Estos separatistas llevan su aparheid particular a cualquier ámbito de la vida y en cualquier lugar del mundo. Son irrecuperables. Hay que arrasarlos”.