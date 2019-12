Un redactor de 'El Chiringuito' le pide a Rajoy que le firme su libro: y su respuesta es antológica

Mariano Rajoy ha presentado sus memorias (Una España mejor) este miércoles en un acto presentado por Carlos Herrera, locutor de la COPE.

Y para allá que se fue un equipo de El Chiringuito de Jugones, el programa que presenta Pedrerol en Mega, con la intención de charlar con el expresidente del Gobierno.

Rajoy es muy futbolero, madridista y bastante aficionado a los deportes. De hecho, hace unos días se viralizó una frase suya sobre Leo Messi, reciente ganador del Balón de Oro. “El futuro del Real Madrid pasa por que Messi se vaya a jugar a Australia”, afirmó el expresidente.

Ahora, un reportero le ha preguntado por esa frase. “Es buena, eh...”, ha respondido Rajoy.

Entre la multitud, el periodista logra que Rajoy le intente firmar el libro. Lo que no esperaba es la respuesta del expolítico. “En El Chiringuito no tenéis para rotuladores. No escribe”, le ha espetado el exmandatario.

“No nos llega el presupuesto, señor Rajoy”, ha respondido el reportero, que ha pedido otro rotulador. “Va en dos colorines”, ha asegurado el expresidente. Finalmente, en la dedicatoria se podía leer: “A mis amigos de El Chiringuito, todo mi cariño”.