Wyoming destroza sin pensarlo a una líder política: "Es tonta de 10 a 12"

“Llega al juez y le dice que no tenía por qué haber oído las sirenas y haber visto las luces, que es una pobre mujer despistada. Ella peca siempre de que todos robaban alrededor de ella, gente que había nombrado y que no sabía absolutamente nada”, afirmó.

Directamente, el presentador de laSexta calificó a Aguirre de ser “una señora que es tonta de 10 a 12 y el resto del tiempo exhaustivamente controladora”.

Wyoming indicó que cuando le habían entregado un dossier gordo con lo que estaba pasando con los casos de corrupción, llamó a Granados y le preguntó si era verdad y que este le respondió que no.

“Entonces, cómo iba a sospechar de él. Es decir, cuando te toman por gilipollas solo puedes hacer dos cosas, reírte o no, y a mí no me hace ni puta gracia esta señora, no me ha hecho gracia nunca”, concluyó.