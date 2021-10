Zapatero responde a las palabras de Ayuso sobre ETA: sin elevar el tono pero así de implacable

José Luis Rodríguez Zapatero le ha concedido una pausada entrevista a Aimar Bretos en Hora25, en la Cadena SER.

El expresidente del Gobierno ha hablado durante gran parte de la charla del décimo aniversario del fin de ETA y de cómo fueron esas negociaciones para lograr que la banda terrorista dejase las armas. Ha expresado Zapatero su dolor por los 13 asesinatos que cometió ETA durante su mandato, crímenes que siente que son de su responsabilidad.

Bretos le ha preguntado al expresidente por las palabras de Isabel Díaz Ayuso de hace unos días: ”¿Qué siente al escuchar a Díaz Ayuso cuando dice que el terrorismo hoy está más vivo que nunca, que ETA está hoy más viva que nunca porque ha conseguido teóricamente su objetivo que es entrar a las instituciones?”.

“En las instituciones está porque tiene ciento y pico mil votos. Siento una serie de tristeza porque ella pertenece a un partido que, como todos, sufrimos juntos, que luchamos juntos, que vimos el final juntos y debíamos de estar recordándolo juntos”, ha señalado Zapatero.

El expresidente ha proseguido diciendo que “la sociedad española tiene una sensatez muy grande” y ese tipo de mensajes como el de la presidenta de la Comunidad de Madrid “no se los cree aunque sea de una u otra formación política”.

“Afortunadamente hoy sabemos que no hay violencia, que no hay ETA, no hay terroristas y que, ese recurso, utilizado... yo lo sufrí en su momento. Ese recurso utilizado de manera reiterada, de manera tan banal. Es banalizar el mal. Decir que lo que hay ahora es cosas de terroristas en banalizar el mal de una manera que te lleva a no saber qué es el bien”, ha finalizado Zapatero.

Puedes escucharlo en el min 12:40.