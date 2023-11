Bélgica, como España: De Croo se mantiene firme sobre Gaza y convoca a la embajadora israelí 

El primer ministro belga, Alexander De Croo, se ha reafirmado en el discurso pronunciado el viernes en Egipto sobre el conflicto en Gaza y convocará a la embajadora de Israel en Bélgica para aclarar las acusaciones de la diplomacia de ese país a raíz de su visita a Israel y Palestina junto al presidente español, Pedro Sánchez.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), De Croo instó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a leer las palabras que pronunció en el paso fronterizo de Rafah. "A eso me atengo. No más víctimas civiles", escribió el primer ministro belga enlazando la transcripción de su discurso. No le hacen falta más palabras.

En el mismo, el primer ministro belga condenó el "horror" perpetrado por Hamás, reiteró el derecho de Israel a "defender a sus ciudadanos" y pidió la liberación de todos los rehenes israelíes, pero también llamó a Israel a respetar el derecho humanitario internacional en su operación contra los ataques terroristas y a parar la "matanza de civiles".

"No podemos aceptar que una sociedad sea destruida del modo en que la sociedad en Gaza está siendo destruida", dijo el primer ministro belga, quien defendió que la "única solución posible" es una política y pidió "relanzar las conversaciones" entre las partes.

En una reacción recogida por la agencia Belga, el primer ministro recordó que su país ha "condenado del modo más firme las acciones de Hamás y dicho que Israel tiene el derecho a perseguir a los terroristas" y señaló que la embajadora de Israel en Bélgica, Idit Rosenweig-Abu, "será invitada para aclarar la situación".

El jefe del Ejecutivo belga reaccionó así después de que el Ministerio de Exteriores de Israel convocase ayer a los embajadores de España y de Bélgica por las declaraciones de Sánchez y De Croo en Egipto, al considerarlas un "apoyo al terrorismo".

El presidente del Gobierno español y el primer ministro belga, como representantes de la presidencia rotatoria de la UE vigente y entrante, respectivamente, visitaron entre el miércoles y sábado Israel, Palestina y Egipto en una gira que coincidió con el primer acuerdo para un alto el fuego entre Hamás e Israel desde el inicio del conflicto el 7 de octubre y durante la que se reunieron, entre otros, con el primer ministro israelí y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbás.

En Bélgica, a diferencia de en España, sólo se ha hablado de "mini crisis" diplomática y las críticas de la oposición, que las ha habido, no han tomado el cariz de gravedad de las del PP o Vox en nuestro país. A De Croo lo han han criticado los democristianos de Les Engagés, que son compañeros de los conservadores españoles en el Partido Popular Europeo (PPE). Desde la derecha nacionalista de Nueva Alianza Flamenca (N-VA) le han dicho que sus declaraciones son "especialmente perjudiciales". "Nuestro jefe de Gobierno les acusa en su propio país de crímenes de guerra, pero en su propio país no hace nada contra el antisemitismo", declaró uno de sus diputados. El premier le contestó: "Veo a alguna persona reaccionar demasiado como un político, cuando ahora mismo sería mejor reaccionar como un humano", informa Le Soir.