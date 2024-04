Biden carga contra Netanyahu: "Lo que está haciendo es un error. Es intolerable"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está cometiendo "un error" en la ofensiva israelí contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, y ha asegurado que "no hay excusas" que impidan proveer al enclave de ayuda humanitaria, razón por la que ha insistido en un alto el fuego.

"Creo que lo que está haciendo es un error. Es intolerable", ha declarado Biden tras ser preguntado sobre las acciones de Netanyahu durante una entrevista con el canal de televisión estadounidense Univision.

El mandatario ha aprovechado para insistir en el establecimiento de un alto el fuego que permita la entrada de asistencia humanitaria para la población en Gaza, que está sufriendo una grave crisis como consecuencia de la gran destrucción de infraestructura civil y la falta de alimentos y otras materias esenciales.

"Lo que pido a los israelíes es un alto el fuego y permitan, durante las próximas seis u ocho semanas, el acceso total de todos los alimentos y medicinas que entren en el país. He hablado con todos, los saudíes, los jordanos y los egipcios. Están preparados para entrar. Están preparados para trasladar esta comida. Y creo que no hay excusa para no atender las necesidades médicas y alimentarias de esas personas. Debería hacerse ya", ha añadido Biden.

Además, ha vuelto a criticar el ataque israelí contra un grupo de trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK), que dejó siete muertos.

La de EEUU no es la única presión en Israel. Los medios de comunicación locales informaron este martes que ministros de derecha del Gobierno de Netanyahu desestimaron sentarse en un gabinete que ponga fin a la guerra en Gaza sin lograr avances significativos. La rama más ultra rechazó las negociaciones en juego y plantean un Ejecutivo sin el Lilud. Según el diario Israel Hayom, Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas), Yoav Galant (titular de Seguridad Nacional) y Avi Maoz (líder del partido Noam) no formarán parte de un gobierno que acceda a liberar a “saboteadores” palestinos de las cárceles israelíes, permita a los habitantes de Gaza regresar al norte de la Franja sin inspección, y ponga fin a la guerra en pequeñas dosis a cambio de una parte de los prisioneros.

El Ejército de Israel lanzó una ofensiva sobre la Franja a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes, de los que ya han sido liberados un centenar. Desde entonces, las autoridades palestinas han notificado la muerte de más de 33.300 personas, a los que se suman alrededor de 450 palestinos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.

Apretando en las negociaciones...

Justo el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo esta noche que ha presionado al primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, para que reciba pronto una respuesta de Hamás sobre la propuesta de tregua. "Hemos visto las declaraciones públicas de Hamás que han sido, digamos, poco alentadoras", afirmó Sullivan durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. Hamás dijo este martes en un comunicado oficial que la propuesta que ha recibido de los mediadores en El Cairo para una tregua en la Franja de Gaza no cumple con sus demandas, pero aun así la estudiará.

Por su parte, Sullivan señaló que habló en la mañana de ayer con el primer ministro catarí: "Aún no tiene una respuesta de Hamás. Lo presioné para que intentara obtener una respuesta de ellos lo antes posible".

Tras una nueva ronda de negociaciones en El Cairo el domingo, Hamás recibió una propuesta de tregua que, según medios israelíes, permitiría la liberación de 40 rehenes en Gaza a cambio de un alto el fuego temporal y la liberación de cientos de presos palestinos. Sin embargo, el acuerdo no incluye el retorno de los palestinos desplazados a sus hogares o la retirada completa de las fuerzas israelíes, demandas clave del grupo islamista.

... y esperando qué pasa en Rafah

Sullivan también aprovechó la rueda de prensa para insistir, como ya dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en que Israel no ha compartido con Estados Unidos la fecha en la que piensa lanzar la ofensiva militar contra Rafah, la ciudad en la Franja de Gaza donde se refugian más de un millón de personas.

"Si tiene una fecha no la ha compartido con nosotros", afirmó Sullivan, después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunciase ayer que existe esa fecha. "Lo que diré -añadió- es lo mismo que dije la última vez: Estados Unidos no cree en una invasión terrestre masiva de Rafah".

Dentro de la Franja aumenta el miedo entre la población de una posible invasión terrestre en la ciuda en las próximas semanas o meses, sobre todo, tras la retirada el domingo de las todas las tropas de Jan Yunis y la supuesta compra por Israel de unas 40.000 tiendas de campaña para alojar a los ya desplazados, una vez sean obligados de nuevo a abandonar Rafah.

El Ministerio de Defensa israelí publicó el lunes una licitación para un proveedor de 40.000 tiendas de campaña, según reveló este martes el Times of Israel, que formarían parte de los preparativos para la toma militar de Rafah, confirmó un funcionario israelí al diario bajo anonimato. Esas tiendas no podrían albergar ni a 500.000 personas, dijo esta fuente. Por su parte, Netanyahu anunció el mismo día, por primera vez, tener "una fecha" prevista, que no reveló. Dice que quedan activos cuatro batallones de Hamás que impiden la "victoria absoluta" sobre la organización islamista y la aspiración de que no constituya nunca más una "amenaza" para Israel.

"Completaremos la eliminación de los batallones de Hamás, incluso en Rafah. No hay fuerza en el mundo que pueda detenernos", insistió hoy el líder hebreo durante su visita a la base militar de Tel Hashomer, en el centro del país, reunido con nuevos reclutas en puestos de combate y de vigilancia.

La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos llevan meses urgiendo a Netanyahu que no invada Rafah, ya que podría desencadenar una masacre entre la población civil en uno de los puntos más superpoblados y vulnerables del planeta.

La "brújula moral" perdida

Por su parte, lLa vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed, lamentó este martes que la humanidad perdió su "brújula moral" en Gaza, con consecuencias perjudiciales en el camino recorrido para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Mohamed presentó el informe sobre la Financiación del Desarrollo Sostenible para 2024, en peor situación que el año pasado porque a las crisis de la covid-19 y de la guerra en Ucrania, que continúa, se sumó la guerra en la Franja de Gaza que comenzó el pasado octubre.

Pese a algunas reticencias a expresar una "declaración personal" sobre Gaza, la diplomática señaló que la guerra en Siria "retrasó 40 años de (trabajo en los) Objetivos de Desarrollo de Milenio" y sentenció que "hemos perdido una generación de los ODS en Gaza a día de hoy".

"La Gaza de ayer no es la Gaza de hoy", dijo Mohammed, quien recordó que antes de la guerra "la esperanza llegaba desde la (agencia de los refugiados) Unrwa y la educación", las actividades para los jóvenes y una conexión digital que les hacía sentirse parte del mundo y tener aspiraciones.

Aseguró que todo eso ya no existe, que se les "han negado los derechos": "Hemos perdido nuestra brújula moral, no vemos que (lo que hay en) Gaza son personas, vemos una guerra, y eso no es aceptable", sostuvo la vicepresidenta de la ONU, que pidió a los países "hacer algo rápido" ya.

La número dos de la ONU, en términos generales, advirtió que el mundo afronta una crisis de desarrollo seria" que requiere un "inmenso esfuerzo internacional", principalmente financiero, antes de 2030, fecha límite para el cumplimiento de unos ODS "descarrilados" debido a "múltiples shocks".

Según los autores del informe, se necesitan 4 billones de dólares adicionales por año hasta 2030 para poder alcanzar los ODS, una brecha que casi dobla la cifra de 2,5 billones estimados el año anterior a la pandemia de covid-19, y que está sintiéndose sobre todo en los países en desarrollo.

Mohammed dijo que el 40 % de la humanidad vive en países que gastan más en pagos de intereses de deuda externa que en salud y educación, y reclamó reformas al sistema financiero internacional e incentivos para las inversiones privadas, que contribuyan al desarrollo sostenible global.