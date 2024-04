El gurú del Kremlin salva los negocios de Trump

El empresario ruso-estadounidense Anton Postolnikov mantuvo a flote la empresa de redes sociales del expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a las próximas elecciones presidenciales, Donald Trump, a través de préstamos de emergencia, según The Guardian.

Trump puede ganar miles de millones con la fusión entre Trump Media and Technology Group y Digital World Acquisition Corporation, que hizo pública la empresa matriz de Truth Social el 26 de marzo en la bolsa Nasdaq. Ahora, sin embargo, un informe de The Guardian sobre los vínculos con Postolnikov ha provocado una fuerte reacción, según ha mostrado Newsweek.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

La sobrina de Mary Trump, incluso, ¡publicó en X que su tío "ha demostrado una y otra vez que está dispuesto a hacer negocios con cualquiera y a recibir dinero de cualquiera, siempre que sirva a sus intereses". "La parte crítica de la historia no es sólo que Postolnikov sea sobrino de Aleksandr Smirnov, un aliado de Vladimir Putin. La historia aquí es que quién invierte en Truth Social está en gran medida oscurecido", agregó.

El diario británico afirmó que los reguladores habían abierto una investigación de valores sobre la fusión en 2021 y que Trump Media gastó mucho dinero el año siguiente mientras esperaba su debut en el mercado de valores. Además, agregó que Trump Media tomó préstamos de emergencia, dos de los cuales por valor de 8 millones de dólares, en forma de pagarés convertibles, de una entidad llamada ES Family Trust, que abrió una cuenta en Paxum Bank, del que es copropiedad Postolnikov.

El empresario ruso-estadounidense es sobrino de Aleksandr Smirnov, exviceministro de Justicia ruso que trabajó en la oficina ejecutiva de Putin hasta 2017. Postolnikov también es objeto de una investigación criminal por parte del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional por su papel en la fusión de TMTG, informó The Guardian .

Ni Trump ni TMTG han sido acusados de ningún delito y no hay señales de que conocieran los antecedentes de los préstamos. Un abogado que representa a Trump Media declaró a The Guardian que era "una narrativa falsa que TMTG tiene estas conexiones falsas con Rusia". Y agregó a Newsweek que "los informes difamatorios de The Guardian sobre TMTG ya son objeto de un litigio en curso, a través del cual quedará claro el alcance total de sus falsedades maliciosas".