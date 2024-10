EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 11 de octubre de 2024

Zelenski descarta en París un alto el fuego con Rusia a cambio de garantías de seguridad de sus socios

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha negado este jueves desde París que estén dispuestos a plantear la posibilidad de un alto el fuego a cambio de garantías de seguridad por parte de sus socios. "Esto es un tema que no estamos discutiendo, no hay treguas, ni hablamos de ello", ha zanjado en una rueda de prensa junto a su par francés, Emmanuel Macron, tras verse antes en Downing Street con el primer ministro británico, Keir Starmer.



Zelenski ha desdeñado esta posibilidad y si bien ha reconocido haberla leído en algunos medios de comunicación, la ha encuadrado precisamente en el "trabajo" que Rusia suele hacer a través de ellos. Al igual que ya le transmitiera a Starmer horas antes en Londres, confía que Francia también se haga cargo de la escasez de arsenal que arrastra Ucrania en los últimos meses pese a que los dispendios de sus socios occidentales son continuos y varíe su opinión sobre el uso de "determinado armamento de largo alcance".



"Actualmente no tenemos suficiente drones para salvar grandes distancias, por lo que estamos buscando fondos para invertir en la industria interna y ciertos permisos de nuestros socios", ha dicho, informa la agencia de noticias Ukrinform.