EN DIRECTO, la guerra Ucrania- Rusia: las noticias del 16 de julio de 2024

Donald Trump exigirá conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, afirma Viktor Orbán

Donald Trump exigirá rápidamente conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania si gana las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre y ha desarrollado ya “planes bien fundamentados” para hacerlo, ha afirmado el húngaro Viktor Orbán después de tener conversaciones privadas con el candidato republicano. Lo ha adelantado el diario Financial Times. Esa perspectiva significa que la UE debería reabrir la comunicación diplomática directa con Rusia e iniciar negociaciones de "alto nivel" con China para encontrar una solución pacífica a la guerra en Ucrania, dijo el primer ministro húngaro en una carta privada a los líderes de la UE tras las consultas en Moscú y Beijing.



Orbán también dijo en la carta que, sobre la base de sus recientes conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, la “observación general” fue “que la intensidad del conflicto militar aumentará radicalmente en los próximos años”. futuro". Moscú ha dependido en gran medida de Beijing para llevar adelante el conflicto. La oficina de Orbán se negó a hacer comentarios cuando fue contactada por el Financial Times, que vio su carta. El equipo de campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.