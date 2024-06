EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 18 de junio de 2024

EEUU muestra preocupación ante el anuncio de que el juicio del periodista Evan Gershkovich sea a puerta cerrada

El Gobierno de Estados Unidos se ha mostrado preocupado este lunes ante el anuncio por parte del Tribunal Regional de Ekaterimburgo (Rusia) de que el juicio contra periodista Evan Gershkovich, que trabaja para el diario 'The Wall Street Journal' y que ha sido acusado de haber espiado para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) sobre las actividades de una empresa militar rusa, arranque el 26 de junio "a puerta cerrada".



"Ciertamente nos preocupa. Vamos a intentar asistir al juicio, como intentamos asistir al juicio de cualquier ciudadano estadounidense detenido en Rusia. No sé si eso será posible", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa en la que ha subrayado que han tenido acceso consular "en ocasiones" con el reportero.



No obstante, ha reconocido que por el momento no puede decir si será posible que estén presentes en la primera audiencia: "Será una alta prioridad para nosotros estar, porque la seguridad de los ciudadanos estadounidenses es nuestra máxima prioridad. En última instancia, intentaremos traerlo a casa", ha sostenido.