EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 20 de junio de 2024

Ucrania tacha de "destrucción" de las normas internacionales el acuerdo firmado entre Rusia y Corea

as autoridades de Ucrania han denunciado que el reciente acuerdo de cooperación firmado entre Rusia y Corea del Norte es "un pacto demostrativo sobre la destrucción conjunta" de las normas internacional y "la organización del asesinato en masa de civiles de otros países". Así lo ha manifestado el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, en sus redes sociales, donde ha incidido en que el acuerdo es "una decisión unilateral y de lo más descarada" contra la imposición de sanciones a nivel internacional contra la Corea del Norte de Kim Jong Un.



"Las herramientas prohibitivas no funcionan en absoluto. Y esto significa que prácticamente no hay reglas", ha aseverado Podoliak, quien ha criticado "el silencio" de Naciones Unidas y "otras organizaciones responsables del control efectivo de la aplicación de sanciones" es "ensordecedor".