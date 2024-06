EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 3 de junio de 2024

Albares pide no meter miedo con Ucrania

El ministro español de Exteriores, Manuel Albares, lanzó este domingo un llamamiento para evitar los mensajes de miedo sobre el riesgo de una escalada con la guerra de Ucrania y, en respuesta a algunas declaraciones, consideró exagerado decir que se está al borde de una nueva guerra mundial.



"No hay que hacer más miedo a los ciudadanos. No creo que estemos en vísperas de la tercera guerra mundial. Pero estamos en una situación extremadamente seria, en una guerra de agresión, en una guerra ilegal", señaló Albares en una entrevista al canal francés LCI.



Preguntado sobre la autorización a Kiev para utilizar armas occidentales para atacar bases militares en territorio ruso, desde donde se realizan bombardeos contra Ucrania, el ministro de Exteriores español reconoció que "hay un problema real" y "tenemos que reflexionar".



Pero puntualizó que "España no se plantea en este momento la cuestión" de permitir utilizar de esa forma las armas que ha entregado a Ucrania porque por lo que sabe "no tienen la potencia para llegar a territorio ruso".