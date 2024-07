EN DIRECTO, la guerra Ucrania - Rusia: las noticias del 5 de julio de 2024

Charles Michel avisa a Orbán de que no puede hablar en nombre de la UE ante un posible viaje a Moscú

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha avisado este jueves al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, de que no está mandatado para hablar en nombre de la Unión Europea en sus contactos con el régimen de Vladimir Putin a pesar de ocupar este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE; un aviso que llega ante los rumores de un posible viaje del líder húngaro a Moscú.



"El Consejo Europeo es claro: Rusia es el agresor, Ucrania es la víctima. No puede haber discusiones sobre Ucrania sin que en ellas participe Ucrania", ha defendido Michel en un breve mensaje difundido en redes sociales en el que no nombra directamente a Orbán pero se refiere a la presidencia de turno, que desde el 1 de julio corresponde a Hungría.



Aunque el Gobierno de Orbán sólo informa de su viaje a Azerbaiyán para participar en una cumbre de la Organización de Estados Túrquicos (OTS), medios locales apuntan también que el primer ministro húngaro tiene previsto desplazarse a Moscú para verse con Putin.



De confirmarse, este viaje tendrá lugar pocos días después de que Orbán visitara Kiev en su segundo día como presidente de turno del Consejo de la UE y sugiriera al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, la posibilidad de declarar un alto el fuego con Rusia para iniciar negociaciones de paz.