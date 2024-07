En medio de una caída en el valor del rublo, Rusia ha caído fuera de las diez economías más grandes del mundo, pasando del puesto 8 al 11, según un informe del Banco Mundial publicado el 4 de julio, mientras que Italia, Brasil y Canadá superaron sus tasas de crecimiento el año pasado. año.

En 2023, la economía rusa creció un 3,6%, más que la economía mundial, pero debido al debilitamiento del rublo frente al dólar estadounidense, su tamaño disminuyó un 10,8%, de 2,27 billones de dólares a 2,02 billones de dólares, informó el Banco Mundial.

En términos de PIB per cápita, ascendió a 13.817 dólares en 2023, frente a 15.445 dólares un año antes, lo que sitúa a Rusia en el puesto 86 (entre México y Argentina).

Según The Moscow Times, Rusia ocupa desde hace casi 20 años el décimo lugar en la lista de las mayores economías. Ha estado dentro y fuera del top ten por un corto tiempo, cada vez que hay otra crisis o devaluación. Entró entre los diez primeros a mediados de 2000, cuando la economía crecía rápidamente, pero abandonó en 2009, regresó después de recuperarse de la crisis y volvió a salir en 2015. En 2021, Rusia volvió a ocupar el décimo lugar, y en 2022, Gracias al fortalecimiento anormal del rublo, subió al octavo lugar.

Según el artículo, los funcionarios rusos, siguiendo al dictador Vladimir Putin, prefieren una clasificación diferente, no por el PIB absoluto, que depende en gran medida de las fluctuaciones monetarias, sino por la paridad del poder adquisitivo (PPA). En esta clasificación, Rusia ocupa un lugar mucho más alto y se sitúa constantemente entre los diez primeros.

Tiene sus inconvenientes: la PPA es un valor estimado. El método del poder adquisitivo permite ajustar las diferencias de precios, pero no de forma ideal, explicó la profesora Natalia Volchkova al diario The New Voice of Ukraine. Según ella, la estructura del consumo en todos los países es diferente y la cesta utilizada para calcular el poder adquisitivo es relevante para ellos en distintos grados. Además, la PPA se calcula sobre la base de los resultados de las encuestas de precios realizadas cada pocos años y la extrapolación de los resultados, es decir, también depende de la calidad de las previsiones (por ejemplo, difieren entre el Banco Mundial y el FMI).

