Guerra en directo: última hora de Ucrania, Rusia, Putin y Zelenski

Lukashenko especula con que Polonia busca dividir Ucrania y anexionarse el este del país

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha especulado este jueves con que Polonia busca dividir Ucrania y anexionarse el este del país con la ayuda de Estados Unidos, una teoría que comparte con Rusia, si bien Varsovia ha asegurado en múltiples ocasiones que defiende la integridad territorial de su vecino.



"Ya se han formado en Polonia unidades, una unidad militar para ayudar a Ucrania. Si entran, no se irán, porque los estadounidenses están con Polonia", ha señalado durante una entrevista, agregando que "todo está siendo preparado" para esta posibilidad.



No obstante, Lukashenko ha resaltado que el pueblo ucraniano "no permitirá" que pase.