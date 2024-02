Guerra Ucrania Rusia en directo: las noticias del 9 de febrero de 2024

Putin asegura no tener reclamaciones territoriales en Europa y que no le interesa enviar tropas a otros países

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que no tiene ninguna "reivindicación territorial" en el continente europeo, a pesar de haberse anexionado las regiones ucranianas de Jersón, Zaporiyia, Donetsk, Lugansk y Crimea, y que no tiene intención de enviar tropas a otros países, todo ello durante una entrevista de dos horas concedida al polémico Tucker Carlson, expresentador de la cadena de televisión estadounidense Fox News.



"Esto (las reivindicaciones territoriales en el continente europeo) está absolutamente excluido. No hace falta ser ningún analista: es contrario al sentido común verse arrastrado a algún tipo de guerra global. Y una guerra global pondrá a la humanidad al borde de la destrucción. Es evidente", ha declarado Putin.