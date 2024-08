Guerra Ucrania Rusia, en directo: última hora de la ofensiva ucraniana en suelo ruso

Borrell traslada a Kuleba el "pleno apoyo de la UE a la lucha del pueblo ucraniano"

El Alto Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, ha trasladado este martes al ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, el "pleno apoyo" del bloque comunitario "a la lucha del pueblo ucraniano" tras la ofensiva terrestre lanzada la semana pasada sobre la provincia de Kursk, la primera desde el inicio de la invasión rusa, hace ahora algo más de dos años y medio.



"He conversado con Kuleba sobre los últimos acontecimientos en el frente y la contraofensiva en Kursk. He reiterado el pleno apoyo de la UE a la lucha del pueblo ucraniano. (El presidente de Rusia, Vladimir) Putin no ha logrado quebrar la resistencia de Ucrania contra su invasión injustificada y ahora se ve obligado a retirarse dentro del territorio ruso", ha señalado a través de su perfil en la red social X.