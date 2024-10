Harris intensifica su ofensiva mediática y cumple con un 'clásico' de las elecciones presidenciales en EEUU

La vicepresidenta estadounidense y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, que tras anunciar su candidatura apenas dio entrevistas, ha ampliado su presencia mediática para llegar a nuevos públicos a través de pódcast y "late shows".

El ejemplo más evidente de ese cambio de estrategia fue su participación el domingo en el pódcast Call Her Daddy, presentado por Alexandra Cooper y muy popular entre mujeres milenial y de la generación Z. Ese pódcast, según se congratuló este lunes la campaña demócrata en un mensaje por email, fue el año pasado el segundo más escuchado en la plataforma Spotify y el que más audiencia tuvo entre las mujeres.

En una conversación relajada, la rival del exmandatario republicano Donald Trump en las presidenciales del 5 de noviembre reivindicó la defensa de su partido al derecho al aborto o sus propias aspiraciones al puesto.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, había dicho que, al no ser madre biológica, Harris no tiene a nadie que la mantenga "humilde". "No creo que ella entienda que hay muchas mujeres aquí que, por un lado, no aspiran a ser humildes, y por otro, que tienen mucho amor, familia e hijos en sus vidas", respondió la vicepresidenta en Call Her Daddy, destacando que ya no estamos en la década de los cincuenta.

Visita al programa 60 Minutes

A esa entrevista le ha seguido este lunes por la noche la visita al programa 60 minutes del canal CBS News, una larga entrevista y un clásico de las campañas electorales en Estados Unidos al que acuden los candidatos desde hace 56 años, desde las presidenciales en las que se enfrentaron el republicano Richard Nixon y el demócrata Hurbert Humphrey.

Una entrevista, en directo, en la que Kamala Harris ha abordado cuestiones sobre su plan económico y también tratar la cuestión sobre el derecho que tienen los estadounidenses a la posesión de armas, como viene recogido en su Constitución, además de revelar nuevos detalles sobre el arma de la que es dueña: una pistola Glock. La candidata del Partido Demócrata respondió preguntas sobre el conflicto de Israel y Gaza, justo cuando este lunes se cumple el primer aniversario del ataque de Hamás.

“Tengo una Glock y la tengo desde hace bastante tiempo” le dijo Harris al periodista Bill Whitaker durante la entrevista. Cuando se le preguntó si había disparado el arma, Harris esbozó su característica sonrisa y asintió. "Sí... En un campo de tiro. Sí, por supuesto que sí". Esta no es la primera vez que la candidata demócrata admite tener un arma de fuego, durante el debate presidencial la vicepresidenta contó que ella y su compañero de fórmula, el gobernador Tim Walz eran “propietarios de armas”.

El expresidente Donald Trump ha sugerido que si Harris llega a la presidencia intentaría limitar el derecho a la tenencia de armas contemplado en la Segunda Enmienda de la Constitución, algo que la candidata demócrata ha desmentido.

"Tengo el mejor plan"



Harris aprovechó la entrevista en el conocido programa para hablar de sus propuestas en especial las que apuntan a la economía, uno de los temas más importantes de los votantes en Estados Unidos, y promover que su propuesta es la mejor. “Ahora tenemos una economía que está prosperando según todos los indicadores macroeconómicos”, destacó sobre los logros del Gobierno del presidente Joe Biden y prometió continuar con las bajas cifras de desempleo. Destacó su plan para "afrontar" los altos precios de los alimentos, invertir en los pequeños negocios, ayudar a la clase media, y restablecer el crédito fiscal para familias con niños menores de un año.

Cuestionada sobre cómo enfrentará el déficit de 3.000 billones de dólares que enfrenta el país, a lo que contestó que aumentará los impuestos a las personas de grandes ingresos y espera que los líderes del Congreso estén dispuestos a apoyarla. "Hay muchos líderes en el Congreso que entienden y saben que los recortes de impuestos de Trump hicieron estallar nuestro déficit federal", advirtió la vicepresidenta, que indicó que es "una capitalista", que conoce las limitaciones del Gobierno.

Respuestas a la guerra

Aunque ha hablado sobre la guerra en Gaza y la posible escalada del conflicto en Oriente Próximo, con los ataques aéreos contra objetivos de Hizbulá en Líbano, Kamala Harris eludió responder varias preguntas sobre si el Primer Ministro Benjamín Netanyahu está “desoyendo” a Estados Unidos.

Advirtió que no se reuniría bilateralmente con el presidente ruso, Vladimir Putin, para negociar una solución que ponga fin a la guerra en Ucrania. “Ucrania debe tener voz y voto en el futuro de Ucrania”, afirmó.

También le hizo el quite a profundizar sobre la inmigración y la respuesta del Gobierno Biden para contener el alto número de ingreso irregular de inmigrantes. “Es un problema de larga data. Y las soluciones están al alcance de la mano. Y desde el primer día, literalmente, hemos estado ofreciendo soluciones”, dijo.

Después de esta visita a 60 Minutes, Harris visitará los platós de The View, The Howard Stern Show, The Late Show with Stephen Colbert o un encuentro con votantes latinos organizado por Univisión a finales de esta semana. "Harris sigue haciendo campaña por todo el país y alcanzando a los votantes allí donde se encuentran", destacó su campaña.

La aspirante demócrata se mantiene en cabeza en las intenciones de voto. Según la media de sondeos elaborada por la web FiveThirtyEight, adelanta a Trump por 2,5 puntos porcentuales a nivel federal, aunque en estados clave esa diferencia no es tan significativa. Desde que Joe Biden abandonó el 21 de julio su aspiración para un segundo mandato Harris había hablado con algún reportero e incluso con 'influencers', pero no dio su primera entrevista formal hasta el pasado 29 de agosto, una ausencia mediática que fue ampliamente criticada por el bando rival.