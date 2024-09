Kamala Harris desenfunda el arma: "Si alguien irrumpe en mi casa, recibirá un disparo"

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, defendió en un evento de su campaña electoral presento por la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey, la prohibición de los rifles de asalto en todo el país, al tiempo que volvió a admitir que tiene un arma. "Si alguien irrumpe en mi casa, recibirá un disparo", explicó entre risas después de que Winfrey le preguntase por ella.

"Probablemente no debería haber dicho eso. Pero mi personal lidiará con eso más tarde", prosiguió la aspirante demócrata, quien ya había revelado durante el debate presidencial con su rival republicano, Donald Trump, que posee un arma. La demócrata defendió así la posesión de armas, consagrada en la Constitución estadounidense, pero también pidió una regulación más estricta que prohíba los rifles de asalto, que están detrás de la mayoría de tiroteos masivos en el país.

Durante el evento, Harris también defendió el acceso al aborto en Estados Unidos y una reforma migratoria que dote de más recursos a la Patrulla Fronteriza. El evento, que imitaba el estilo de uno de los programas de televisión de Oprah Winfrey, contó con la participación virtual de Meryl Streep y Jennifer López, entre otros personajes famosos.

"Deberían examinarse de la cabeza"



El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó este jueves que los judíos estadounidenses que voten por su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, deberían "examinarse de la cabeza".

El republicano participó en la asamblea nacional del Consejo Americano Israelí, una de las mayores organizaciones judías del mundo, celebrada en Washington, donde dijo que es "difícil de creer" que la mayoría de judíos estadounidenses planeen votar por la aspirante demócrata. "Lo digo todo el tiempo: cualquier judío que vote por ella, especialmente ahora, debería examinarse de la cabeza", afirmó el magnate neoyorquino.

Según una encuesta del Instituto Electoral Judío, el 72 % de los judíos estadounidenses apoyan a Harris, mientras que solo el 25 % respalda a Trump. El aspirante republicano, que reivindicó las políticas a favor de Israel que llevó a cabo cuando estuvo en la Casa Blanca , lamentó que todavía no tiene suficiente apoyo de los judíos en las encuestas y dijo que es "inaceptable". "Si no gano estas elecciones, y he sido muy bueno, en mi opinión el pueblo judío tendrá mucho que ver con una derrota", aleccionó.

Trump advirtió además de que las elecciones de Estados Unidos "son las más importantes de la historia de Israel" y añadió que "Israel tiene que derrotar a Kamala Harris".

Durante el debate presidencial del pasado 10 de septiembre, Trump dijo que Harris "odia a Israel" y que el Estado judío dejaría de existir dentro de dos años si la demócrata ganara las elecciones. La vicepresidenta afirmó en el cara a cara que siempre defenderá "el derecho de defenderse" de Israel, a la vez que expresó su apoyo a la solución de dos Estados para el conflicto entre israelíes y palestinos, y reivindicó la necesidad de un plan para reconstruir Gaza.