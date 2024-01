Israel está "perdiendo la confianza" en Borrell, a quien ve "situado en el lado palestino"

Europa ha planteado un proceso de 12 puntos para acabar con el conflicto palestino-israelí que ha venido acompañado de unas contundentes declaraciones del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. El español ha defendido la solución de dos estados como la única factible para resolver el problema y se ha quejado de que Tel Aviv lo rechaze, cuando las armas claramente no están siendo la solución.

La semana pasada, cargó contra Israel por no aportar soluciones a los palestinos, por abordar de forma equivocada la lucha contra Hamás y por no plantear alternativas. "¿Qué otras soluciones tienen (los israelíes) en mente? ¿Que vivan todos los palestinos o matarlos?", se preguntó, y añadió que 25.000 ya han perdido la vida en Gaza, el 70 % de ellos mujeres y niños. Borrell añadió que "la manera de destruir a Hamás, no es lo que están haciendo", ya que "están sembrando odio por generaciones".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Esas palabras han enfadado a Israel. Según informa el diario El País, la diplomacia israelí ha decidido que "no va a considerarlo más un interlocutor válido del bloque europeo" en el conflicto sobre Oriente Próximo porque “se ha situado en el lado palestino”. Tampoco aceptará su plan de paz, apoyado por ejemplo por España.

“Israel ha perdido la confianza” en Borrell y “no lo considera un interlocutor equilibrado de la UE”, han adelantado fuentes oficiales israelíes al citado medio y avanzan que no comulgan con su plan, que prevé la celebración lo antes posible de una conferencia "preparatoria" de paz y conversaciones paralelas con las partes dispuestas a negociar hasta que sea posible que los dos principales interlocutores se sienten a la mesa y acuerden una solución. De acuerdo con la hoja de ruta esbozada, esta debe pasar, indefectiblemente, por la creación de un Estado palestino viable junto al israelí.

Según esas fuentes, la gota que ha colmado el vaso la actitud de Borrell ante el ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, durante el Consejo de Asuntos Exteriores celebrado en Bruselas el lunes. Allí, el alto representante (y una parte considerable de los ministros europeos) mostraron sorpresa por los vídeos aportados durante el debate, bastante alejados del foco de discusión, que era la destrucción en Gaza. “Creo que el ministro hubiera podido aprovechar mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país y por el elevado número de muertos en Gaza”, afirmó el catalán.

"Pero Borrell llevaba ya varias semanas irritando cada vez más a Israel", indica la información. Por ejemplo, la semana pasada dijo en la Universidad de Valladolid: “Hamás fue financiado por el Gobierno de Israel en un intento de debilitar a la Autoridad Palestina liderada por Fatah [organización política fundada por el exlíder palestino Yaser Arafat en 1958, 10 años después de la independencia israelí]”. Y hubo gente que se levantó de una conferencia suya en Bruselas por hablar de "carnicería" en Gaza.

Por ello, para Israel "ya no representa la línea de la UE en el conflicto en Oriente Próximo”, aunque Tel Aviv "seguirá trabajando para promover la colaboración con la UE a través de otros interlocutores”. Hay que recordar que la UE ha mostrado distintas sensibilidades en esta crisis, de la Alemania que protege a Israel a la Estonia que pide sanciones, con polémicas como la visita de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a Jerusalén, pero hay unidad en cuanto al plan presentado por Borrell.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado el "firme apoyo" del Ejecutivo español al jefe de la diplomacia europea y a su plan. En la red social X, Sánchez ha escrito: "Quiero trasladar el firme apoyo del Gobierno de España a la labor del Alto Representante de la Unión Europea, @JosepBorrell". A juicio del presidente del Gobierno, "la solución de los dos Estados, Israel y Palestina, y una Conferencia de Paz para Oriente Medio son el marco de la UE para trabajar con las partes y con la comunidad internacional". Sánchez concluye diciendo que: "Queremos paz y seguridad para palestinos, israelíes y todos los pueblos de Oriente Medio".

La ONU también critica a Israel

Esta pasada noche, el secretario general de la ONU, António Guterres, repitió este martes que es "inaceptable" que Israel se niegue a aceptar la solución de los dos Estados, uno israelí y uno palestino, y que es una postura que "debe ser firmemente rechazada".

Guterres se expresó así ante el Consejo de Seguridad, en su reunión trimestral sobre la cuestión palestina, y recordó que "incluso amigos y aliados de Israel, sentados en esta mesa" -en alusión a EEUU, principalmente, y a la propia UE- han lanzado llamamientos claros para apoyar los dos Estados.

"Este rechazo -de Israel- y la negativa al derecho a un Estado para el pueblo palestino, no hará sino prolongar indefinidamente un conflicto que se ha convertido en una amenaza mayor a la paz y la seguridad global", dijo Guterres. Ese derecho de los palestinos a un Estado "debe ser reconocido por todos", subrayó Guterres.