La mini OTAN de Putin se rebela 

La mini OTAN de Rusia, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), se enfrenta a un momento complicado. Armenia, uno de sus miembros, exige medidas concretas y urgentes a Moscú ante las informaciones de que la asociación de países no está protegiendo a su país.

Como recoge Newsweek, Nikol Pashinyan, primer ministro armenio, ha asegurado que las relaciones entre Ereván y Moscú no están en su mejor momento. Considera que se han ido deteriorando tras la invasión a Ucrania y debido también al enfrentamiento entre Armenia y Azerbayán.

"El congelamiento de las relaciones con la OTSC significa que Armenia no tiene un representante permanente ante la OTSC y no participa en eventos de alto nivel y de alto nivel", aseveró Pashinyan esta semana. Sin embargo, este alegato no le salió bien, ya que la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, aseguró que "rechazamos categóricamente los reproches de las autoridades armenias".

Ahora, según Armenia, la pelota está en el tejado de Rusia. El embajador de Armenia en Reino Unido, Varuzhan Nersesyan, cree que "la cuestión no es sobre Armenia y cómo ve Armenia a la OTSC, sino más bien sobre la OTSC y cómo reconoce su misión hacia Armenia".

Así pues, añade que "nuestra pregunta es: ¿cuál es el área de responsabilidad hacia la República de Armenia? Porque cuando Armenia fue atacada, Armenia -basándose en las obligaciones del tratado de sus socios- solicitó apoyo y, a nuestro entender, no hemos recibido ese apoyo", en relación al conflicto reciente de este país.