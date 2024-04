Lo que pasa en Gaza y Cisjordania mientras el mundo mira a Israel y a Irán

El mundo espera la respuesta de Israel a Irán, tras el insólito ataque de la República Islámica a suelo israelí del pasado sábado. Tel Aviv ha dicho que se reserva una réplica, no dice cuándo, no dice cómo, pero en consonancia con los 300 proyectiles que fueron lanzados en su contra.

Mientras el gabinete de crisis que comanda Benjamin Netanyahu toma la decisión, la violencia prosigue en Gaza y en Cisjordania. En la franja, con la guerra iniciada hace más de seis meses, tras los atentados de Hamás y la ofensiva inmediata de Israel, y en el otro gran territorio palestino, por los recrudecidos ataques de colonos y las nuevas redadas del Ejército israelí.

El Ejército israelí recrudeció este martes su ofensiva en el norte y centro de la franja de Gaza, donde ya han muerto más de 33.800 palestinos y 76.465 han resultado heridos, en una guerra que ha forzado el desplazamiento de más del 82 % de la población y la ha dejado al borde de la hambruna.

En nuevos ataques, al menos 11 personas fallecieron en las últimas 24 horas, la mayoría niños, en un ataque con un dron israelí al campamento de refugiados de Al Maghazi, en la zona centro, dijo a EFE una fuente médica del hospital Mártires de al Aqsa, en Deir al Balah. Otros ocho civiles fallecieron en un segundo bombardeo israelí en el centro de la ciudad de Gaza, que también causó heridos, y tres más murieron en un ataque contra el campamento de refugiados de Nuseirat, también en el centro, que tropas terrestres invadieron hace cinco días.

Mientras, en la urbe de Beit Hanoun y el este de Jabalia, en el norte de Gaza, familias de palestinos fueron forzosamente desplazados, incluidos cientos que se refugiaban en un colegio, como parte de una operación militar con "excavadoras y tanques", según denunció Hamás y la agencia de noticias palestina Wafa. "El ejército de ocupación estableció un centro de interrogatorios detrás de la escuela (Mahdiya Al Shawa) que alberga a cientos de personas desplazadas y exigió a todos que salieran a punta de pistola", denunció Hamás en un comunicado.

"Las mujeres fueron obligadas a quitarse el hijab y los hombres desnudados. Todas las familias de Beit Hanoun fueron obligadas a marcharse y varios jóvenes fueron arrestados", criticó.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Palestina (OCHATP) ha confirmado estos datos en sus informes diarios de situación. En las horas en que se llevaron a cabo los ataques de Irán, 163 palestinos murieron y 251 palestinos resultaron heridos, indica. Unas 800.000 personas podrían verse obligadas a evacuar si el ejército israelí lanza una incursión terrestre en Rafah, que es lo que se espera, por más que Israel hace 10 días indicase que se retiraba parcialmente del sur. Sólo lo hizo en Khan Younis. EEUU le ha pedido que no ataque en Rafah, pero por ahora su ruego no tiene respuesta.

Los desplazados internos, si se mueven de Rafah, se enfrentarían a un alto riesgo de recibir municiones sin detonar (MUSE) en ruta a otras zonas, incluidas Khan Younis y Deir al Balah, y los trabajadores humanitarios se enfrentarían al desafío adicional de ampliar la asistencia cuando apenas hay suministros suficientes para satisfacer las necesidades humanitarias en la situación actual.

Las autoridades israelíes se habían comprometido para facilitar la ampliación de la asistencia humanitaria, pero la OCHA afirma que aún no se puede ver "ninguna diferencia visible sobre el terreno", y advierte de que "si no tenemos la oportunidad de ampliar la entrega de ayuda en todas partes de Gaza, pero en particular en el norte, entonces nos enfrentaremos a una catástrofe".

Además, las imágenes de satélite muestran un fuerte aumento en el número de edificios dañados y destruidos dentro del tramo de tierra de un kilómetro a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza al oeste de la Línea de Demarcación del Armisticio, según un nuevo análisis preliminar de UNOSAT . El estudio, realizado el 29 de febrero de 2024, muestra que el 90% de los 4.042 edificios dentro de la zona han sido destruidos o dañados, incluidos 3.033 destruidos, 593 dañados (graves o moderados) y 416 no tuvieron daños visibles a través de imágenes satelitales. Esto se compara con un nivel de daños del 15%, del 15 de octubre de 2023.

En el caso de Cisjordania, la Unión Europea pidió ayer a Israel que "intensifique los esfuerzos" para evitar la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en la zona, después de que los ataques aumentasen este fin de semana, con al menos cuatro muertos. "Pedimos a Israel que intensifique los esfuerzos para prevenir la violencia recurrente de los colonos contra los palestinos y garantizar que los autores de los crímenes rindan cuentas", dijo un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en un comunicado, en el que aseguró que la UE está "gravemente preocupada por el empeoramiento de la situación en Cisjordania".

Este llamamiento ya lo había hecho un día antes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que pidió desde Nueva York a Israel que restaure y garantice el orden en la zona.

La violencia de colonos israelíes contra palestinos ha aumentado en los últimos días, después de que las autoridades encontrasen el cuerpo sin vida de un niño israelí de 14 años, que según el Ejército fue asesinado por palestinos. "Condenamos todos los ataques contra civiles, incluido los asesinatos reportados contra cuatro palestinos", dijo el portavoz del SEAE. Además, recordó que los asentamientos israelís en Cisjordania son ilegales según el derecho internacional y afirmó que "constituyen un obstáculo para la paz".

Naciones Unidas constata esta tendencia. "Grandes grupos de colonos israelíes atacaron al menos 17 aldeas palestinas después de que un niño de un asentamiento israelí en la gobernación de Ramallah desapareciera y luego fuera encontrado muerto. Dos palestinos murieron, al menos 45 resultaron heridos (la mayoría por munición real del Ejército y la policía de fronteras de Israel), al menos 20 hogares fueron desplazados cuando sus viviendas fueron incendiadas y decenas de viviendas, vehículos y estructuras agrícolas sufrieron daños", indica de las últimas horas.

Según se informa en su boletín, las fuerzas israelíes cerraron las entradas a las aldeas atacadas, endureciendo las restricciones de movimiento a lo largo de la carretera 60, entre las gobernaciones de Ramallah y Naplusa, y se han disparando balas de goma y botes de gas lacrimógeno contra los palestinos.

Durante los últimos dos años, la OCHA ha documentado al menos 100 ataques de colonos contra agricultores y pastores palestinos en la zona de la aldea de Al Mughayyir, lo que provocó el desplazamiento de dos comunidades beduinas cercanas compuestas por 220 personas, por poner un ejemplo.

Por todo esto, la ONU ha ampliado el llamamiento urgente para el territorio palestino ocupado, que solicita 1.230 millones de dólares para satisfacer las necesidades críticas de 2,7 millones de personas, 2,2 millones en la franja de Gaza y 500.000 en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, hasta finales de marzo de 2024.