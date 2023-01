Polonia da el paso y pide aval a Alemania para enviar sus tanques Leopard a Ucrania

Lo habían anunciado y han cumplido en menos de 24 horas. Polonia ha dado el paso este martes y ha formalizado su petición a Alemania para que autoricen el envío de tanques Leopard 2 -del Ejército polaco- a Ucrania, una cuestión obligada al tratarse de armamento pesado de fabricación germana a suministrar a un Estado en guerra.

Así lo ha anunciado el ministro polaco de Defensa, Mariusz Błaszczak, señalando que "los alemanes ya han recibido nuestra solicitud de consentimiento para la transferencia de tanques Leopard 2 a Ucrania".

"También hago un llamado a la parte alemana para que se una a la coalición de países que apoyan a Ucrania con tanques 'Leopard 2'" Mariusz Błaszczak, ministro polaco de Defensa

De la misma forma, el titular de Defensa de Polonia ha insistido en la línea de presión a Alemania que ejerce su Gobierno y ha instado al Ejecutivo del canciller Olaf Scholz a cambiar su postura de rechazo o indecisión para enviar los carros de combate que el Ejército ucraniano necesita para dar un salto cualitativo en un conflicto bélico que atraviesa una nueva etapa, en la cuál es crucial conseguir este armamento para plantar cara a la invasión rusa.

"También hago un llamado a la parte alemana para que se una a la coalición de países que apoyan a Ucrania con tanques 'Leopard 2'. ¡Esta es nuestra causa común, porque se trata de la seguridad de toda Europa!", ha destacado Błaszczak.

EEUU cree que Berlín podría acceder a la entrega

La petición del aval por parte de Polonia constituye una clara respuesta a las declaraciones de la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, quien matizó en una entrevista en la televisión francesa LCI que Alemania no se oponía a que terceros países suministren Leopard. "No nos han hecho la pregunta hasta el momento, pero si nos la hacen, no vamos a oponernos", aseguró el domingo.

Según la Inteligencia estadounidense, ese gesto estaría más cerca de producirse que nunca y crece la posibilidad de que en las próximas horas o días Berlín otorgue permiso a terceros países a entregar tanques Leopard de fabricación alemana el Ejército ucraniano.

"No tenemos ninguna duda de que Alemania es un aliado confiable en este frente y en todos los frentes", ha aseverado en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price.