Cuántos tanques Leopard tiene España, en qué ciudad están abandonados y por qué no pueden ir a Ucrania

La polémica sobre si enviar o no tanques Leopard 2 a Ucrania continúa siendo el gran episodio que marca la información sobre la invasión rusa en este país. Alemania, el fabricante de este tipo de armamento pesado, continúa sin desvelar si suministrará los carros de combate que el Gobierno de Volodímir Zelenski reclama para poder dar un salto cualitativo en la contraofensiva y en el conflicto en general.

En este sentido, el Ejecutivo español tomó la delantera a la hora de ofrecer estos carros de combate de fabricación alemana. Lo hizo en junio del año pasado, cuando la guerra encaraba sus primeros tres meses, y ya se advertían los problemas del Ejército ruso para mantener la ocupación y tantos frentes activos en un territorio tan grande como el ucraniano.

Según El País, España supedita ese hipotético envío a que se formalice un acuerdo europeo -que lógica y necesariamente tendría que incluir el permiso del país fabricante, Alemania-. En verano, la idea era suministrar a Ucrania un lote de hasta 40 Leopard A4. No fue la falta de acuerdo lo que acabó por alejar esa opción, sino que pesaron tanto el estado actual de los tanques españoles como las fricciones con el Ejecutivo alemán.

Tanques Leopard y Abrams: ¿cuáles son, qué diferencias tienen y por qué la guerra depende de ellos? La entrega a Ucrania de este tipo de armamento estadounidense y alemán supondría un revulsivo en la contienda a la hora de medirse al armamento pesado del Ejército ruso.

¿Cuántos tanques Leopard tiene España?

Tal y como ha publicado El País, el Ejército español cuenta con 108 unidades de segunda mano de tanques Leopard que Alemania vendió a nuestro país hace 28 años, es decir, en 1995. Aquel fue el preámbulo del contrato de fabricación de los carros de combate en Sevilla.

Sin embargo, España adquirió en la década de 1990 estos tanques de fabricación alemana y en la de 2000 se fabricó una versión en España mediante un acuerdo para producir un modelo adaptado a las necesidades del Ejército español, que hace una década quedó en desuso y alrededor de medio centenar de unidades llevan almacenadas desde entonces.

¿Dónde están los tanques Leopard de España y cómo están?

Según ha podido confirmar el citado medio, los Leopard de nuestro país fueron sometidos a un proceso de hibernación hace más de una década en la base logística del Ejército de Tierra en Zaragoza. Para ello fueron sometidos a un proceso de deshumectación -consistente en retirar las baterías, aceites y cualquier elemento que produjese una degradación temporal- con el objetivo de evitar su deterioro.

Desde el comienzo, la idea era que los Leopard españoles fuesen modificados y reconvertidos a las necesidades de Ucrania en la guerra.

¿Por qué no pueden ser enviados a Ucrania los Leopard de España?

En este sentido, la clave de por qué se desechó en un principio el envío de los Leopard españoles en verano tiene mucho que ver con el estado en el que se encuentran. Durante una visita a una base militar cerca de Madrid, fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que recordó que estaban inservibles.

“Están en una situación absolutamente lamentable”, reconoció la titular de Defensa, al tiempo que desveló que los exámenes realizados a los Leopard, almacenados en Zaragoza, determinaron que “están en unas condiciones que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque serían un riesgo para las personas”.

Por su parte, y ante el revuelo generado por la exclusiva de El País, la respuesta del Ministerio de Defensa de Alemania es que España no había solicitado formalmente el aval para enviarlos a Ucrania. Sin duda, una reacción que recuerda mucho a la postura defendida por la ministra de Exteriores germana, Annalena Baerbock, este domingo en una entrevista en la televisión gala LCI.

La máxima responsable de la diplomacia alemana matizó que su Gobierno no se oponía a que otros países que cuentan con este armamento fabricado en Alemania pudiesen suministrarlo a Kiev: "No nos han hecho la pregunta hasta el momento, pero si nos la hacen, no vamos a oponernos".