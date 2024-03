Putin dice que Ucrania ataca a Rusia para interferir en las elecciones presidenciales

Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Kremlin via REUTERS

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha afirmado que los ataques ucranianos contra el territorio ruso buscan interferir en el desarrollo de las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el país los próximos días 15, 16 y 17, y en las que él aspira a la reelección para un quinto mandado.

El jefe del Kremlin indicó que los recientes ataques contra distintas regiones de Rusia tienen como trasfondo los fracasos de Ucrania en el frente, por lo que Kiev necesita exhibir algo, en una entrevista con la televisión estatal Rossía-1 y la agencia oficial RIA Nóvosti, extractos de la cual fueron difundidos este miércoles. La entrevista íntegra con el mandatario será emitida hoy mismo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Sin embargo, el objetivo principal, no tengo ninguna duda, es, si no perturbar las elecciones presidenciales en Rusia, al menos interferir de alguna manera en el proceso normal de expresión de la voluntad de los ciudadanos", subrayó. Agregó que los ataques contra el territorio ruso buscan, en segundo lugar, generar un "efecto informativo".

"Y en tercer lugar, si al menos algo resulta, tener alguna oportunidad, algún argumento, alguna carta de triunfo en un posible futuro proceso de negociación", resumió Putin.

El presidente ruso reiteró que Rusia está preparada para entablar negociaciones con Ucrania. "Sí, estamos preparados, pero solo para negociaciones que no se basen en algunos deseos tras el uso de psicofármacos, sino en las realidades que se han creado, como se suele decir en estos casos, en el terreno", recalcó.

En la misma entrevista, Putin dijo que las tropas y equipos militares rusos se desplegarán en la frontera con Finlandia tras su entrada en la OTAN. "Es un paso absolutamente inútil desde el punto de vista de garantizar sus propios intereses nacionales. Sin embargo, les corresponde a ellos decidir y tomaron esa decisión. Pero no teníamos tropas allí, ahora las tendremos, allí no había sistemas de destrucción, ahora habrá", dijo el presidente.

¿Usará armas nucleares?

También habló de otro de los grandes miedos del mundo: el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania o en cualquiera de los intentos rusos de expandirse por los antiguos territorios de la URSS. Putin dice que está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza contra su condición de Estado, su soberanía o su independencia.

Espera que Estados Unidos evite cualquier escalada que pueda desencadenar una guerra nuclear, pero enfatizó que las fuerzas del Kremlin están preparadas para ella. Preguntado por si alguna vez había considerado utilizar armas nucleares en el campo de batalla en Ucrania, el mandatario respondió que no ha habido necesidad.

Y en lo más doméstico, entiende el mandatario que no es el momento adecuado para hablar sobre la reorganización del gobierno del primer ministro Mikhail Mishustin. "Necesitamos hablar de esto después de las elecciones, después de que se cuenten los votos", dijo igualmente. "Me parece que no es el momento adecuado para hablar de ello. Pero en general, el gobierno está trabajando... está trabajando de manera bastante satisfactoria", concluyó.