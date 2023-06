Revelan lo que ocurrió instantes antes del derrumbe la presa de Kajovka

Global Images Ukraine via Getty

Un alto funcionario del gabinete de Joe Biden ha informado de lo que ocurrió minutos antes de la destrucción de la presa de Kajovka en la madrugada del martes. Según ha comunicado este anónimo cargo norteamericano, sus satélites espías detectaron una explosión justo antes de que tuviera lugar el fatal suceso.

Pese a estas informaciones, reveladas por The New York Times, analistas de Washington no se aventuran a realizar un diagnóstico por falta de pruebas concluyentes.

En palabras de este funcionario, que no ha querido dar a conocer su identidad, los satélite, que contaban con sensores infrarrojos, apreciaron una señal de calor suficientemente destacada que se correspondía con una gran explosión en el lugar.

Versión similar a la aportada por Ucrania

Todas las sospechas por parte de Occidente han indicado estos días, con especial vehemencia de Estados Unidos, que mantienen grandes sospechas de que el Kremlin está detrás de los hechos.

Además, esta versión concuerda con el posicionamiento ucraniano, que sostiene que es "imposible volar la presa desde fuera", sino que tuvieron que ser los rusos los que provocaron su colapso desde dentro, ya que es la propia Rusia quien controlaba la central hidráulica.

Desde Washington creen que que la explosión, fuese deliberada o accidental, supuso el desencadenante final para lo que ocurrió más tarde.