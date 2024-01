Rusia acusa a Francia de mandar 'mercenarios galos' a Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este miércoles haber "destruido" un centro de reclutamiento de mercenarios extranjeros en la ciudad de Járkov, logrando haber abatido a más de 60 de ellos, la mayoría de nacionalidad francesa. El ataque tuvo lugar el martes. Como resultado, han destacado, "el edificio en el que estaban los mercenarios quedó completamente destruido".

De acuerdo con el comunicado, del que se hacen eco varias agencias rusas de noticias, más de estos 60 supuestos mercenarios han muerto, mientras que más de 20 habían sido trasladados a instalaciones médicas.

Francia lo niega tajantemente

El Ministerio de Exteriores de Francia ha asegurado este jueves que no cuenta con mercenarios desplegados "ni en Ucrania ni en otros lugares", rechazando así las acusaciones lanzadas en la previa por Rusia, que aseguró haber abatido a varios en la ciudad de Járkov.

"Francia no tiene mercenarios, ni en Ucrania ni en otros lugares, a diferencia de otros países. Se trata de una nueva y cruda manipulación rusa", ha manifestado la diplomacia gala en un comunicado recogido por medios locales. Asimismo, el Ministerio de Exteriores francés ha hecho un llamamiento a no prestar "más importancia" de la que se debe a estas acusaciones, y ha advertido de que en el futuro "no dejarán de llegar" nuevas manipulaciones desde Rusia.

Por su parte, la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajarova, ha confirmado este mismo jueves a la agencia rusa TASS que las autoridades han convocado al embajador ruso en Moscú, Pierre Levy, en señal de protesta por esta situación.

