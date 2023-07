Rusia ataca a empresas turísticas de España

Varias empresas turísticas españoles fueron el blanco de la organización de hackers rusa NoName057, destinada a realizar ciberataques con el objetivo de desestabilizar y generar el mayor daño posible en un momento clave para el sector turístico en nuestro país.

Según informó El Confidencial, el ataque se produjo el pasado jueves 27 de julio por dicha organización, que lleva varios días atacando a empresas de toda España, llegando a intentar sabotear las pasadas elecciones generales.

Entre las empresas que sufrieron el ataque se encuentran algunas muy conocidas y que durante estos dos meses se encuentran trabajando a pleno rendimiento, por lo que el más mínimo desajuste puede suponer pérdidas millonarias, como en el caso de Spain.info, Paradores, Riu, Catalonia Hotels & Resorts, Reservalis, Best Hotels y Only You, que experimentaron fallos puntuales en sus sistemas.

Pero las acciones del grupo criminal no terminaron ya que, tras intentar comprometer las elecciones españolas del pasado fin de semana, emitieron algunos mensajes políticos a través de su canal de Telegram, en las que reconocían que pretendían atacar a España debido a su apoyo a Ucrania en el conflicto con Rusia.

“Mientras Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones, forma gobierno, y el perdedor ‘Pedro el guapo’ grita en silencio en algún sitio, vamos a organizar una siesta para la industria turística de este país”, fue uno de sus comentarios.

Pero no cesaron ahí, sino que continuaron emitiendo mensajes de índole política en los que aseguraba que "España está entrando en un período de caos político", en relación a las complicadas alianzas que deben producirse para no ir a la relección electoral.

NoName057 surgió en marzo del pasado año, apenas unos días después de la llegada de los primeros destacamentos militares a Ucrania. Hasta el momento se ha cobrado ya más de doce víctimas, algunas tan importantes como la Unión Europea, Estados Unidos, Ucrania o Turquía.