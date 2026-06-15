Rusia golpea la catedral de la Dormición, una joya ucraniana del siglo XI, en un ataque con nueve muertos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y la primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, visitan la Catedral de la Dormición el 15 de junio de 2026, tras un ataque ruso.

El Ejército ruso lanzó de madrugada contra la capital ucraniana más de 60 misiles y numerosos drones, en un nuevo ataque masivo contra Kiev que alcanzó una de las catedrales más emblemáticas de la ciudad y tuvo lugar apenas unas horas antes de que comience en la localidad francesa de Évian una cumbre del G7 en la que participa el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Al menos nueve personas murieron en la capital ucraniana por la caída de drones y misiles rusos. También fue objetivo del ataque la región de Járkov del noreste de Ucrania, donde cinco rescatistas murieron mientras trabajaban en una infraestructura industrial que ya había sido alcanzada unos minutos antes.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, dijo en su cuenta de X que el ataque masivo ruso es "un mensaje" del presidente ruso, Vladímir Putin, al G7 que deja claro a las democracias más industrializadas del mundo su "apuesta por el terror en vez de por la diplomacia".

Tanto Sibiga como Zelenski destacaron en sus condenas del ataque que fuera dañada la catedral de la Dormición de Kiev, un templo de importancia capital tanto para la religión ortodoxa como para la historia de Ucrania que forma parte del monasterio de las Cuevas, cuya historia data del siglo XI y que había sido diana de Rusia previamente, sin tantos daños. Sibiga llegó a comparar a Rusia con el Estado Islámico (EI) por la destrucción deliberada de patrimonio histórico considerado herético por la que es conocido este grupo extremista musulmán, informa EFE.

El Kremlin negó haber atacado la catedral, afirmando que había sido dañada por un misil antiaéreo Patriot de fabricación estadounidense.

Zelenski dijo que el ataque al monasterio de las Cuevas es "un ataque a la comunidad cristiana y al patrimonio cultural de la humanidad", y pidió que "el mundo no permanezca en silencio a este último acto ruso de barbarie". El gobernador militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, dijo tras el ataque que alcanzó la catedral que las informaciones preliminares apuntaban a un impacto directo del dron ruso que causó un incendio en el techo del edificio y destruyó varias de sus cúpulas doradas de menor tamaño.

Un empleado del monasterio de las Cuevas dijo a EFE que el dron había caído sobre la catedral tras ser interceptado por las defensas aéreas ucranianas.

Los bomberos trabajan para extinguir un incendio en la Catedral de la Dormición de Kiev, alcanzada durante ataques con misiles y drones rusos en la noche del 14 de junio de 2026. Valentyn Ogirenko / REUTERS

Por qué es tan importante

Como explica la agencia Reuters, el monasterio de Kyiv Pechersk Lavra es un símbolo de la historia espiritual y cultural ucraniana, cuyas cúpulas doradas se alzaron sobre la capital durante casi un milenio. Hasta anoche, por mano de la Federación Rusa. Este majestuoso complejo, con sus imponentes campanarios, espléndidas iglesias, capillas, puertas y edificios del seminario, fue fundado por monjes cerca del río Dniéper en 1051.

Néstor el Cronista, el primer historiador de Ucrania, vivió y trabajó en el monasterio. Durante los siglos siguientes, el monasterio se consolidó como un importante centro espiritual de la Rus de Kiev, donde trabajaron cronistas, pintores de iconos y médicos, impulsando el desarrollo de la educación.

El edificio llegó a ser el principal lugar sagrado del cristianismo ortodoxo en Europa del Este. A poca distancia del bullicioso centro de Kiev, continúa atrayendo a un gran número de fieles y turistas.

El complejo, cuyo nombre significa "monasterio de las cuevas", ocupa más de 20 hectáreas y cuenta con más de 100 edificios, entre los que se incluyen varias iglesias y capillas. Seis antiguas iglesias subterráneas se encuentran en las cuevas del monasterio. También alberga varios museos.

El monasterio comprende una red de iglesias superficiales y subterráneas que datan de los siglos XI al XIX, ubicadas dentro de un complejo de cuevas laberíntico que se extiende a lo largo de más de 600 metros. Hogar de monjes durante siglos, las cuevas fueron excavadas en las colinas del Dniéper, con una profundidad de entre 5 y 15 metros.

Los cuerpos de los religiosos reposan en las cuevas del monasterio, incluido el del primer monje que las habitó, San Antonio.

El ataque ruso, en concreto, incendió el techo de la Catedral de la Dormición, la catedral principal del complejo monástico. La catedral, cuya historia también se remonta al siglo XI, sirvió como necrópolis para los príncipes medievales de Kiev. Además, sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial.

Un ataque ruso daña un monasterio con algunas de las reliquias más veneradas de Ucrania: "No se trata solo de religión, sino de la historia misma" El director general del Monasterio de las Cuevas de Kiev, Maksym Ostapenko, ha definido lo ocurrido como "una amenaza directa".

La Unesco condenó esta mañana la andanada en la Dormición, que está declarada patrimonio universal por esta agencia de la ONU. En el ataque "también se vieron afectadas supuestamente las estructuras históricas adyacentes, entre ellas, algunos elementos del complejo defensivo de la Lavra y la Torre de Iván Kushnik", detalló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

La Unesco cargó contra las ofensivas "contra bienes culturales, instituciones educativas, estudiantes, personal docente y profesionales de los medios de comunicación protegidos por el derecho internacional", porque "privan a las comunidades" de derechos que son "esenciales para la recuperación y la cohesión social".

La agencia con sede en París manifestó al Gobierno ucraniano estar "preparada para prestar apoyo a las autoridades competentes para evaluar los daños sufridos por las instituciones culturales y educativas e identificar las medidas urgentes que correspondan a su mandato".

Más ayuda, por favor

El ministro de Exteriores ucraniano coincidió con Zelenski en reclamar del G7 una reacción contundente al ataque que se traduzca en más presión para Rusia y medios adicionales de defensa aérea para Ucrania, que es particularmente vulnerable a los misiles balísticos rusos.

De los 34 misiles balísticos lanzados por Rusia contra Ucrania durante la madrugada las defensas aéreas ucranianas sólo pudieron derribar 15.

Además de participar en los actos de la cumbre del G7 propiamente dicha, Zelenski tiene previsto mantener reuniones bilaterales en Évian con los principales líderes europeos y con el presidente de EEUU, Donald Trump.

Una de las principales prioridades de la acción diplomática de Zelenski es conseguir más sistemas antibalísticos Patriot y misiles PAC-3 para estos sistemas que permitan a Ucrania proteger sus infraestructuras de los misiles balísticos rusos.

Como es habitual por parte de ambos bandos tras este tipo de ataques, Kiev ha informado únicamente de las infraestructuras civiles alcanzadas por Rusia, cuyo Ministerio de Defensa aseguró haber golpeado en Kiev, Járkov y Dnipró nueve objetivos de infraestructura industrial ligada a la producción de drones y sistemas de guerra electrónica y varios aeródromos militares.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, del total de 70 misiles de distintos tipos y 611 drones, 20 misiles balísticos y 27 drones impactaron en 42 localizaciones distintas no especificadas de Ucrania.