Rusia rompe las líneas rojas con Francia

El expresidente ruso Dmitry Medvedev ha advertido a Francia que Rusia "no tiene más líneas rojas" para el país. Un nuevo mensaje amenazante de una de las voces menos embridadas del Kremlin, sobre todo desde que comenzó la guerra de invasión a Ucrania, dos años atrás.

Medvedev, quien fue jefe de Estado entre 2008 y 2012 y actualmente se desempeña como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, hizo el comentario en un mensaje publicado en X (red anteriormente conocida como Twitter ).

Su advertencia estuvo dirigida al presidente francés Emmanuel Macron, quien justo antes había reafirmado el firme apoyo de París a Kiev en su guerra contra las fuerzas invasoras de Rusia, mientras se reunía con los líderes de otros partidos de Francia en el Palacio del Elíseo.

Le Monde informó que después de la reunión, Fabien Roussel, secretario nacional del Partido Comunista Francés, dijo que Macron había expresado cómo "la posición de Francia ha cambiado" respecto a la guerra, y que "no hay más líneas rojas, no hay más límites". Medvedev abordó el informe del periódico francés en una publicación amenazadora. "Macron ha dicho: 'no hay más líneas rojas, no hay más límites' en términos de apoyo a Ucrania (Le Monde). Entonces eso significa que a Rusia ya no le quedan líneas rojas para Francia", escribió Medvedev.

El funcionario del Kremlin luego añadió: "In hostem omina licita", una frase latina que se traduce aproximadamente como "todo es legal si se le hace a un enemigo".

Macron tuvo que retraxctarse de los comentarios que hizo una semana antes y que fueron ampliamente interpretados como que apoyaba el envío de soldados de la OTAN a Ucrania para luchar contra Rusia. "No se debe excluir nada", dijo el presidente francés, después de una reunión de partidarios de Ucrania en París el 26 de febrero. "Haremos todo lo que podamos para evitar que Rusia gane esta guerra".

Sus palabras obtuvieron el apoyo de algunos líderes de la OTAN , mientras que el Kremlin emitió una declaración que declaró que tal medida podría conducir a un conflicto directo entre la OTAN y Rusia. En declaraciones a la prensa el 27 de febrero, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la participación de tropas occidentales en la guerra resultaría en la "inevitabilidad" de una confrontación directa.

"En ese caso, no se tratará de probabilidad, sino de inevitabilidad; así es como lo evaluamos", dijo Peskov cuando se le preguntó sobre la probabilidad de un conflicto directo entre la OTAN y Rusia si se envían tropas occidentales a Ucrania.

Medvedev, que es un aliado cercano desde hace mucho tiempo del presidente ruso Vladimir Putin, es conocido por hacer declaraciones incendiarias , que a menudo involucran amenazas de guerra nuclear . En enero, llegó incluso a amenazar con un ataque nuclear a Ucrania si Kiev atacaba sitios de lanzamiento de misiles en territorio ruso.