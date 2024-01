Ucrania destruye el primer dron iraní

Diversos canales de mensajería instantánea de mandos del Ejército de Ucrania han publicado en las últimas horas imágenes de un dron Shahed-238 de origen iraní, que Rusia estaría empleando en su invasión del país vecino. Con esas fotos se constata la primera interceptación con éxito de un UAV de estas características, ejemplo de cómo el régimen de los ayatolás está ayudando a Vladimir Putin.

Este dron, equipado con un motor a reacción y capaz de alcanzar velocidades de hasta 500 kilómetros a la hora, habría sido derribado sobre el centro de Ucrania, marcando así, su primera aparición en el conflicto.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Las fotos muestran varios fragmentos blancos del avión no tripulado, como partes que parecen ser de la toma del motor montado en la parte superior del avión no tripulado. Además, los restos parecen contener una pequeña turbina a reacción y algún tipo de unidad de control. "La marca más prominente visible en el exterior del dron es “MJO” o “MJ0”, escrita en una parte de su carcasa. Es importante destacar que el primer dron kamikaze ruso del tipo Shahed-238 derribado llevaba la marca distintiva “MJ 0”. Este detalle sugiere fuertemente que el dron es de fabricación iraní, dada la designación de la serie “M”, señala el medio especializado Galaxia Militar. Se desconoce dónde y cuándo se recuperaron los escombros y si el dron alcanzó o no su objetivo previsto.

La noticia no está sólo en la interceptación de esta mininave, sino en lo que está aportando a Rusia en el campo de batalla. Este UAV mejora la aerodinámica del dron -más velocidad, maniobrabilidad y eficiencia energética- , y puede "reducir las firmas de radar e infrarrojos del dron, haciéndolo menos detectable por los radares y sensores infrarrojos enemigos".

Tiene ocho actuadores, el doble de los modelos usados hasta ahora, que le permiten "desempeñan un papel vital en el control de diversos aspectos del vuelo de un dron, como la estabilidad, la maniobrabilidad y la gestión de la carga útil". Más precisión y menos inestabilidad, en resumen.

Todo ello permite lanzarlo desde territorio ruso, bien adentro, lo que hace más complicado para Ucrania atacar los puntos de lanzamiento de los drones e impedir su entrada.