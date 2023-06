Ucrania no se fía del órdago de Rusia con las armas nucleares

Las autoridades ucranianas aseguraron este lunes que no disponen todavía de pruebas "sólidas" que acrediten el despliegue por parte de Rusia de su armamento nuclear en Bielorrusia, después de que la semana pasada Moscú y Minsk anunciaran que habían llegado a un acuerdo para instalar ese tipo de armas.

"No tenemos evidencias sólidas de que armas nucleares hayan sido ya reubicadas en territorio de Bielorrusia", dijo Fedir Venislavski, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, tras participar en una reunión con funcionarios de los servicios de Inteligencia.

Asimismo, señalaron que el objetivo de Kiev es seguir trabajando con sus socios de la comunidad internacional para prevenir las amenazas a la seguridad que puedan surgir como consecuencia de este traslado de armamento a Bielorrusia, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

A finales de mayo, Moscú y Minsk alcanzaron un acuerdo para desplegar armas nucleares tácticas en territorio bielorruso. Si bien en un principio, el presidente ruso, Vladimir Putin, estimó que estas entregas se llevarían a cabo a partir de la primera de la primera de julio, la semana pasada anunció ya el primer despliegue.

Putin "no ve necesidad de usarlas"

El presidente ruso, Vladimir Putin, destacó entonces que "no ve necesidad de usarlas", al menos de momento. Putin sostuvo que no desea recurrir a este tipo de armamento, algo que calificó como "negativo", y aclaró que estas armas solo serán utilizadas en caso de "amenaza a la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ruso".

"Las armas nucleares han sido creadas para garantizar nuestra seguridad en el mayor de los sentidos, pero hablar de esto ya rebaja la posibilidad de que no sean utilizadas", aclaró antes de hacer hincapié en que "no existe esta necesidad", según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

En este sentido, incidió en que Rusia "no reducirá su arsenal de armas nucleares" y destacó que Moscú "cuenta con más armas que los países de la OTAN". "Lo saben y todo el tiempo tratan de persuadirnos para negociar y lograr una reducción. "Que les den, como dice nuestra gente", sostuvo.

Putin aseveró que las tropas rusas "son capaces de atacar Kiev en cualquier momento", pero resaltó que "no lo hacen por diversos motivos". "Rusia destruyó en las cercanías de Kiev cinco sistemas Patriot. ¿Por qué le iba a ser difícil destruir un edificio o instalación en el centro de Kiev? Pues claro que no. Pero no lo hace por varias razones", continuó.

Además, predijo que los cazas F-16 enviados al país "acabarán ardiendo como los tanques Leopard"."A los aviones de guerra F-16 que Estados Unidos y la OTAN prometen a Ucrania les espera el mismo destino que a los tanques Leopard", afirmó durante su discurso, en el que puntualizó que los cazas que se encuentran en países fronterizos también "corren peligro".