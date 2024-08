Un rapero danés se muda a Rusia por amor a Putin: hace una rima equivocada y termina luchando en el Donbás

Niklas Hoffgaard, también conocido como Stanley Most, es un rapero danés que, cansado del clima político de su país, decidió trasladarse en el verano de 2023 a Rusia, ya que era un fiel admirador de Putin. Lo que no sabía es que aquella decisión, que en un inicio parecía todo un sueño, convertiría su vida en una autentica pesadilla. Todo comenzó cuando al cabo de unos meses de su traslado, después de cumplir el permiso de estancia de tres meses, llegó la hora de renovar su permiso de residencia y tuvo la idea de acudir al Ministerio de Defensa para agilizar los trámites y obtener la ciudadanía rusa.

Fue en aquel momento cuando Hoffgard, quien creía que como mucho se convertiría en un guardia fronterizo o en un empleado de oficinas del Ejército, se encontró en enero de 2024 manejando un dron de combate en Lugansk, en una unidad especializada en el lanzamiento de drones. Según destacó el abogado del cantante, los soldados de su unidad "le obligaron a beber vodka, le quitaron el teléfono" y le acusaron de que era un espía para Estados Unidos y Dinamarca, tal y como refleja DailyWrap.

También fue golpeado e intimidado por varios soldados reclutados en Nepal. "No me uní al ejército ruso, no quería luchar para ganar dinero. Intenté encontrar una manera de permanecer legalmente en Rusia", comentó a los periodistas.

Tras varios episodios desagradables y después de descubrir que no quería participar en combate, decidió retirar su contrato con el Ministerio de Defensa, argumentando que no sabía lo que había acordado porque el documento estaba en ruso.

El caso llegó hasta los tribunales después de casi un año, y aunque al inicio la solicitud fue denegada, más tarde sería aceptada en apelación. Ahora, el destino del rapero danés lo decidirá el Tribunal de Casación Militar de Novosibirsk.

Cabe recordar que según las nuevas regulaciones, los extranjeros que optaron por trasladarse a Rusia debido a "desacuerdo con actitudes ideológicas neoliberales destructivas que son contrarias a los valores espirituales y morales tradicionales rusos" pueden obtener un permiso mediante un procedimiento especial.