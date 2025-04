Una imagen por satélite revela la situación de la gran fábrica de armas que Rusia intentaba ocultar

Unas nuevas imágenes satelitales muestran extensos daños en uno de los depósitos de municiones más grandes de Rusia, tras incendiarse y explotar a principios de semana. Una realidad que los medios rusos -mayoritariamente controlados por el Kremlin- han tratado de ocultar y que ha sido desvelada por prensa occidental como el digital norteamericano Business Insider.

Una imagen tomada por Planet Labs y obtenida por el citado medio muestra una destrucción "significativa" en el Arsenal de la 51.ª Dirección Principal de Misiles y Artillería (GRAU), un complejo de municiones al noreste de Moscú, en la región de Vladímir, a más de 480 kilómetros de la frontera con Ucrania. "Se trata de una instalación enorme", constata la información.

En dichas imágenes, del jueves pasado, se ven lo que parecen ser edificios destruidos y tierra quemada, en consonancia con los incendios causados por las explosiones inicial y posterior que testigos filmaron el martes, cuando se produjo el incidente. Se desconoce la magnitud total de los daños en la 51.ª GRAU, pero parece que gran parte de la instalación se vio afectada.

El Ministerio de Defensa ruso no identificó la instalación por su nombre en el comunicado en el que dio cuenta del fuego, pero indicó que un incendio en un sitio militar no identificado en la región de Vladímir provocó la explosión de municiones en un almacén. Se reportaron varias personas heridas como consecuencia, cuyo estado no ha trascendido tampoco. Los medios estatales rusos informaron que se declaró el estado de emergencia en el distrito donde se ubica la 51.ª GRAU.

En una nota publicada en Telegram, el ministerio ruso escribió: "La causa del incendio es una violación de las normas de seguridad al trabajar con materiales explosivos". Y añadió que el incidente sería investigado. Tras la explosión, comenzaron a circular vídeos en redes sociales de lo que se presumía que eran municiones rusas cayendo sobre zonas civiles cercanas.

El centro de comunicaciones estratégicas de Ucrania describió la instalación de municiones como uno de los arsenales de municiones más grandes de Rusia. Andriy Kovalenko, director del Centro para la Lucha contra la Desinformación de Kiev, afirmó que el lugar albergaba unas 100.000 toneladas de armamento, incluyendo proyectiles de artillería y misiles.

Suma y sigue

Rusia tiene un historial de accidentes como el ocurrido en la 51.ª GRAU. Cuatro personas murieron en junio de 2022 en esta instalación por la explosión de municiones durante las operaciones de descarga. Otro depósito de munición ruso explotó dos veces en 2019.

En medio de la guerra en curso, los depósitos de munición rusos también han sido objetivos estratégicos para Ucrania, que ha utilizado misiles y drones de producción nacional para librar una exitosa campaña de ataques en profundidad contra las instalaciones militares y energéticas de su vecino.

Las fuerzas ucranianas atacaron varios depósitos de munición rusos en otoño, demostrando su gran alcance y la aparente ineficacia de las defensas aéreas de Moscú.