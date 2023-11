Zelenski confiesa no estar preparado para dar el paso al fin de la guerra

Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que no está "preparado" para iniciar conversaciones con Rusia, salvo que Moscú retire a sus tropas de las zonas ocupadas. El mandatario se ha pronunciado así en una entrevista emitida este domingo con el programa Meet the Press de la NBC,

Zelenski se ha referido a reportes de que altos funcionarios europeos y estadounidenses hablaron con su gobierno sobre iniciar negociaciones para terminar con la guerra, después de que un mando ucraniano afirmara que el conflicto está estancado.

Estados Unidos "sabe que no estoy listo para hablar con los terroristas, ya que su palabra no vale nada", ha dicho Zelenski a la cadena estadounidense NBC. "Hoy por hoy, no tengo ninguna relación con los rusos, y ellos conocen mi posición", ha añadido Zelenski, que puso como condición la retirada rusa de su territorio: "Sólo después de eso, el mundo puede activar la diplomacia".

"En la línea del frente, no es un secreto, no tenemos defensa aérea. Por eso Rusia controla el cielo. Si controlan todo el cielo, hasta el momento en que tengamos defensa aérea, no podremos avanzar rápidamente", ha reconocido Zelenski.

Sin embargo, ha rebatido que la contraofensiva esté en punto muerto como sugirió en un artículo en el semanario británico The Economist el jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano, el general Valeri Zaluzhni.

Zelenski ha extendido una invitación a Donald Trump para que visite su país y observe de cerca la guerra. "El expresidente Trump mencionó que en unas 24 horas podía gestionar y poner fin a la guerra. ¿Qué puedo decir al respecto? Le doy la bienvenida para que venga". En respuesta, Zelenski ha afirmado que solo necesitaría "24 minutos", en lugar de 24 horas, para explicar a Trump que "él no puede resolver esta guerra".