La UE cambia las normas y ya aplica la "directiva de los desayunos" que cambia para siempre los zumos y mermeladas en los supermercados

Ya está en vigor. La UE ya está aplicando una directiva muy esperada y que representa uno de los mayores cambios que verás en el mundo de la alimentación este 2026. Un cambio que demuestra que en la Eurozona se legisla hasta el detalle, como sucede con la propuesta regulatoria que hará que desaparezcan los sobrecitos monodosis de ketchup en los restaurantes dentro de pocos años.

Se trata de la Directiva de la UE 2024/1438 que modifica otras directivas previas del año 2001 y que fue bautizada coloquialmente como la "directiva del desayuno". Se trata de una norma que cada Estado miembro tuvo que transponer en su legislación antes del 14 de diciembre del año pasado. En esta ocasión España llegó a tiempo y pudo preparar la norma española con un real decreto en noviembre.

Ese real decreto "por el que se modifican diversas normas en materia de calidad alimentaria para productos de desayuno" ya incorporaba las medidas que son de aplicación en toda la Unión Europea: la "directiva del desayuno" exige nuevas responsabilidades a la hora de vender mieles, mermeladas, zumos y leche en polvo. Por eso en los lineales de supermercado irás notando ligeramente cambios.

Tanto la directiva comunitaria como el real decreto español comenzaron a aplicarse de forma definitiva el pasado 14 de junio, por lo que en estas semanas verás en muchos establecimientos algunos artículos todavía no adaptados a esta normativa frente a otros que sí la cumplen al completo. La regulación europea establece ese escenario de transitoriedad y el stock restante todavía puede seguir a la venta.

Los cambios que verás en zumos, mieles y mermeladas

Lo que establece esta directiva de desayunos ya en vigor en toda la Unión Europea es que la calidad alimentaria de mieles, mermeladas, zumos y leche en polvo tiene que cambiar, así como clarificar ciertos aspectos de su composición a los consumidores finales. Por ejemplo, en los zumos envasados ahora verás etiquetas que aclararán a los clientes qué están exactamente comprando si compran zumos con poco azúcar.

Sobre confituras, mermeladas y jalea hace varias aclaraciones. Por ejemplo, a partir de ahora confitura será la mezcla "con la consistencia gelificada apropiada" de azúcares, pulpa o puré de una o varias frutas y agua. Pero la cantidad de pulpa o puré no podrá ser de menos de 450 gramos por cada kilo de producto. La confitura extra, por ejemplo, será a partir de pulpa no concentrada y su ratio no será inferior a 500 gramos.

En el caso de las marmalade' de cítricos (sic) la cantidade de cítricos empleada por cada kilo producido no podrá ser inferior a los 200 gramos. "En la denominación de venta marmalade' de cítricos el término cítricos se podrá sustituir por el nombre del cítrico utilizado", aclara.

Con respecto a los zumos, se podrá ver en las etiquetas una frase: "Los zumos de frutas contienen únicamente azúcares naturalmente presentes". De este modo habrá tres categorías: zumos de frutas con bajo contenido en azúcar, zumos de fruta con bajo contenido en azúcar a partir de concentrado, o zumos de fruta concentrados con bajo contenido en azúcar.

Por último, en lo que respecta a las mieles, Bruselas introduce la obligatoriedad de indicar en la etiqueta el país o países de origen del néctar, en orden descendente, en función de la proporción que haya en la mezcla. De este modo las instituciones comunitarias buscan combatir el fraude habitual. Ya es obligatorio y este cambio de las normas en la UE se ha consumado: prepárate para ver los nuevos envases y frascos en el súper.