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Consumo excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcar añadido de desayunos y meriendas en los centros educativos
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Consumo excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcar añadido de desayunos y meriendas en los centros educativos

Quedarán fuera bollería, galletas, snacks salados, precocinados, postres y bebidas azucaradas o edulcoradas.

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo de bandejas en un comedor escolar.
Imagen de archivo de bandejas en un comedor escolar.Europa Press via Getty Images

No es infrecuente ver bollos o zumos con azúcares añadidos en algunos desayunos o meriendas que se ofrecen en los centros escolares, pero según ha anunciado este viernes el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, alimentos como éstos quedarán fuera.

El departamento de Pablo Bustinduy va a incorporar por primera vez una regulación específica sobre la composición de los desayunos y meriendas en todos los centros educativos. Deberán ser variados y equilibrados, elaborados a base de fruta fresca, cereales integrales, lácteos sin azúcar añadido, aceite de oliva virgen y proteína, incluida la vegetal.

Además, la norma limitará los alimentos altos en grasas saturadas, azúcares y sal, así como las bebidas azucaradas, la bollería industrial, galletas, snacks u otros ultraprocesados.

Cómo deberán ser los desayunos y meriendas

Como han detallado, los desayunos y meriendas que se ofrezcan, ya sea directamente o a través de empresas, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El desayuno o merienda debe ser variado, completo y equilibrado, y adaptado a circunstancias particulares como la salud.

2. Se considerará desayuno completo cuando incluya al menos tres grupos de alimentos entre los siguientes:

  • Frutas frescas, preferentemente enteras y de temporada
  • Cereales integrales, como pan integral o copos de avena
  • Productos lácteos sin azúcares añadidos y bajos en sal
  • Grasas saludables, como aceite de oliva virgen
  • Bebidas como agua, leche, infusiones, zumos o bebidas vegetales sin azúcares añadidos
  • Alimentos proteicos, incluidos los de origen vegetal.

3. En la merienda se priorizará el consumo de fruta fresca (preferentemente entera y de temporada), pequeños bocadillos con pan integral, leche y lácteos sin azúcar añadido y bajos en sal.

4. Se evitarán alimentos y bebidas con alto contenido en grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcares.

Mayor sostenibilidad

También adelantan que se incluirán medidas para reducir desechos contaminantes mediante la disminución del uso de envases y vajillas de plástico, fomentando materiales más sostenibles.

Con estas novedades, el Ministerio completa la regulación de la alimentación en centros educativos, ampliando también las pautas al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años). 

Elena Santos
Elena Santos
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Redactora jefa de El HuffPost. Licenciada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid, trabajó en Cinco Días, Cadena SER (tanto en antena como en la web) y Terra. Desde su incorporación a El HuffPost en 2014 ha sido redactora de Tendencias, jefa de Life y ha conducido los encuentros en directo sobre salud mental 'Con la salud en mente'.

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